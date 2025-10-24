Ефектът от наложените значителни санкции на двете най-големи руски петролни компании вече е налице. Вашингтон заяви, че тази мярка е отговор на липсата на „сериозен ангажимент от страна на Русия” да спре войната срещу Украйна. Експерти предупреждават за риск от разтърсване на пазара и настояват за бързи решения в рамките на един месец.

За реакциите на световните пазари след обявените нови санкции на САЩ и Европейския съюз срещу Русия коментира инвестиционният консултант Цветослав Цачев в ефира на Обедния информационен блок по NOVA NEWS. „Вече виждаме ефекта от тях. Покачиха се цените на петрола, най-вече с подцената - т.е. това, което плащат рафинериите, когато купуват петрол с моментална доставка. Фючърсите обаче в продължение на една година са около долар и два, долар и половина по-ниски, което показва, че за пазара на петрол говорим като само за един краткосрочен шок”, заяви той.

Според Цачев причината е „вероятно това, че има много петрол, повече петрол и излишък има в рамките на 3 или 4 милиона барела в момента”. По думите му „това е достатъчно да компенсира в момента всичките сътресения, които могат да бъдат получени върху руският износ, и затова виждаме само краткосрочният ефект ”.

Как санкциите върху Русия ще се отразят на световната икономика

В допълнение консултантът разясни възможна ли е евентуална криза на пазара на горивата.„Когато говорим в световен мащаб не става дума за криза. Сега наистина виждаме спиране на покупките от много големи световни рафинерии, най-вече в Азия. Те спират покупките си на руски петрол и веднага се насочват към саудитския петрол, което доведе и до този растеж на цената, съвсем в краткосрочния хоризонт. Когато гледаме за година напред, почти няма отражение върху цената и според мен това много бързо ще се изчисти. В рамките буквално на няколко месеца няма да има такъв ефект върху глобалните цени”, каза той.

