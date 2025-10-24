„Късмет за правителството” нарече факта, че Европа ще се занимае с последствията от американските санкции срещу Лукойл и Роснефт политологът Румяна Коларова. В „Денят на живо” тя подчерта, че министерският съвет е направил необходимите първи стъпки и е показало, че казусът е предвиден и се търсят варианти. Мощната реакция на опозицията е напълно очаквана според нея.

Според Коларова е важно евентуалната продажба на компанията да не е на сенчести т.е. руски фирми, а ДАНС трябва да поеме отговорност за това. „ДАНС еднозначно я свързват с Делян Пеевски и оттам темата се изкривява”, каза Коларова. Тя припомни,че в НАТО и ЕС такива решения не се взимат за нощ или седмица, а хората са подготвени. Проблем е, че не е ясно до последния момент какво ще реши американският президент Доналд Тръмп, но когато решението дойде, Европа трябва да е готова на стъпка.

Ще бъдат ли ефективни американските санкции срещу руските петролни компании и защо Тръмп ги налага сега?

Във вътрешнополитически аспект Румяна Коларова изрази мнение, че у нас няма политическа крима, а драма: „Драмата на Бойко Борисов е свързана с факта, че ще се приеме бюджет, който няма да се хареса на коалиционните партньори. Той ги постави в позиция, в която да си ограничат претенциите. Надявам се на по-рестриктивен бюджет”, заяви Коларова

Мнението на политолога е, че Борисов е под вербална атака и всички се упражняват на гърба му. Тя посъветва опозицията да направи конструктивна подкрепа за избор на нов Висш съдебен съвет.

Редактор: Емил Йорданов