Всеки бърза със своите задачи – по улици, булеварди и през подлези.

Подлези, в които може би сте чули Сохел. Той е 32-годишен мъж от Иран, който живее в София със съпругата си.

„Мога да кажа, че съм човек, който наистина обича музиката. Израснах, свирейки на пиано, а по-късно и на китара. Роден съм в Иран и в момента уча управление на бизнес администрация в Софийския университет в България“, казва Сохел.

„Когато бях на седем години, се преместихме да живеем във Великобритания. Там получих образованието си. В началното и средното училище започнахме да учим пиано – тогава всичко започна“, казва още той.

Оттогава досега Сохел живее с музиката.

„Преди да заспя и след като се събудя, говоря с Бог. Искам от Него здраве, пари и всичко, от което човек се нуждае. После излизам, приготвям се и решавам къде ще свиря. Питам Бог дали това място е подходящо за мен днес. И отговорът идва в ума ми“, казва Сохел.

Той живее в София от година и половина. Преподава английски и свири по улиците, за да издържа себе си и съпругата си.

„Хората в София са добри. Дори когато не говорят английски, опитват се да помогнат. Обичам България. Искам да остана тук завинаги“, заявява Сохел.

Казва, че разликата с Иран е огромна: „В България, когато работиш, виждаш резултата от труда си. В Иран цените се променят всеки ден, валутата се срива, а хората живеят с усещането, че утре може да е по-трудно от днес. Тук всичко е по-спокойно, по-реално, по-стабилно".

В Иран музиката не е забранена, но е строго регулирана. За всяка нота трябва благословията на властта, казва Сохел. И талантът често няма шанс.

„В Иран музиката не е забранена за мъжете, но е забранена за жените. Има министерства, които трябва да ти дадат разрешение. Много хора не могат да покажат таланта си. И аз бях един от тях. В България се чувствам свободен“, казва Сохел.

Днес той е свободен да покаже таланта си, но търси постоянна работа. „Искам да работя легално тук, да имам постоянна работа. Мога да преподавам музика, пиано, пеене или английски език – това е, което обичам. Мечтая животът ми да стане по-спокоен“, заявява Сохел.