Не смятам, че е нужна дерогация след американските санкции. При предишното искане, по времето на Асен Василев, горивата се увеличиха с лев, а приходите отидоха в Русия. Не смятам, че ще се стигне до механизма за особен управител на рафинерията в Бургас, тъй като това няма да разреши проблема със санкциите. Ако има изненади, ще бъдем предупредени, за да вземем навременни мерки. Това каза евродепутатът от ГЕРБ Емил Радев в ефира на "Офанзива с Любо Огнянов".

Той каза още, че към момента пазарът на горивата е стабилен. И прогнозира, че правителството на Росен Желязков ще се справи с новата ситуация, като ще се разчита дейността на "Лукойл" у нас да бъде наблюдаван и от службите.

Припомняме, че САЩ наложиха санкции на руските петролни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“. Това са първите рестрикции срещу Москва след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом. Мярката цели да ограничи приходите от руския петрол, които финансират войната срещу Украйна.

"Тези санкции имат една-единствена цел да принудят Русия да седне на масата за преговори и в най-бързи срокове едно мирно споразумение и спиране на военните действия, които са на самата границата на ЕС. И аз мисля, че в комбинация между европейските и американските санкции, приближават много повече до този момент, когато ние ще видим мир в Украйна", заяви още Радев.

На 22 октомври Европейският парламент в Страсбург обсъди състоянието на върховенството на закона в България. Дебатът беше включен в дневния ред по искане на групата на „Обнови Европа“, от чието политическо семейство е "Продължаваме промяната".

Дебат в Европарламента: Депутатите обсъждаха върховенството на закона в България

"Върховенството на закона е да оставим съдебните институции да си вършат работата, а не да осъществяваме натиск от улицата или политически такъв. Партньорите ни в Европа са доволни, че имаме правителство с широк хоризонт на действие след период на политическа нестабилност", коментира Емил Радев.

Либералите от „Обнови Европа“ поискаха да бъде изпратена спешна мисия в България, която да оцени върховенството на закона и замразяването на евросредства. Те изтъкнаха като причина тревожните сигнали за политическо преследване, злоупотреба с прокурорски правомощия и липса на желание за съдебна реформа.

"Дебатът на "Обнови Европа" влезе през задната врата чрез процедура, която не изисква съгласието на останалите групи. Използваха вратичка в правилника. Целта беше осигуряване на политически чадър над ПП и незаконните действия на нейни функционери в България. Политическата демагогия не може да докара интерес в пленарна зала. За да не очерним имиджа на България, не казахме за всички обвинения срещу членове на ПП. При ареста на Борисов, Горанов и Арнаудова, ЕНП предложи протестна резолюция в ЕП, но ГЕРБ отказа. Лидерът ни каза, че така ще хвърлим петно на България - поведение на истински държавник, вместо да заливаме евроинституциите с доноси", коментира още Радев.

Заради aреста с варненския кмет Благомир Коцев, ръководството на групата на "Обнови Европа", част от която са "Продължаваме промяната", поиска плащанията за България по Плана за възстановяване да бъдат спрени.

Според него парите са много важни за българския бизнес и граждани. "ПП се опитва да вади дивиденти от собствените си грешки, след като ние предоговорихме ПВУ", каза Радев.

