Двама души са откарани в болница след катастрофа на главния път от Стара Загора към Димитровград в района на надлеза над магистрала „Тракия“. Това съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - Стара Загора, предаде кореспондентът на БТА Павлина Дудева.

Сигнал за инцидента е подаден около 13:20 часа. По първоначална информация са се сблъскали лек автомобил и микробус. Пострадали са двамата водачи, на които се оказва медицинска помощ.

Те са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати.

Временно движението в района на местопроизшествието е преустановено, като е създаден обходен маршрут през селата Християново и Памукчии. На място има полицейски екип.

В момента включването по автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас от този пътен възел е преустановено поради ремонтни дейности.

Редактор: Ина Григорова