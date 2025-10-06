Двама души са ранени при катастрофа в Хасково между МПС на електроразпределително дружество от Пловдив и камион на сметосъбираща фирма, собственост на дружество от София, съобщиха от ОД на МВР.

Пострадалите при инцидента на 3 октомври на кръстовището между ул. „Хасковска“ и „Васил Априлов“ са 57-годишният водач на превозното средство на енергото и 28-годишният му спътник.

Те са хоспитализирани в хасковската болница, като няма опасност за живота им. Пробите за алкохол на водачите са отрицателни. Причината за инцидента е удар в задната част на камиона. По случая е образувано досъдебно производство.

