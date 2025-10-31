Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира проекта за бюджет, обсъден в Съвета за съвместно управление (ССУ). Той защити политиката на партията, обвини предишното ръководство на МФ и очерта механизми за покриване на бюджетните нужди.

Според Борисов последните промени в план-сметката на държавата представляват продължение на политиките, които ГЕРБ е водила преди. Той отхвърли обвиненията, че сега управляващите ще намаляват пенсии или социални плащания, подчерта успехите в събираемостта на приходите и предупреди, че страната вече плаща големи суми за обслужване на заема - 52 милиона на ден, които може да скочат до 70 милиона през следващата година.

Борисов: Бюджет 2026 е готов и ще бъде внесен следващата седмица

Борисов започна с категорично твърдение за естеството на промените: „Вчера на ССУ се направиха някои корекции в бюджета. Всъщност, то е едно продължение на бюджетите, които приемахме в сглобката“.

Той подчерта, че част от параметрите на настоящия бюджет са следствие от решения, взети при предходни управления. „През годините ние водехме консервативна политика, винаги държахме един фискален резерв. Няма партия, която да излезе и да каже: "Асен Василев вдигаше много пенсиите, а ние сега ще ги намалим. Няма такава“, смята Борисов.

Червената линия в бюджета за следващата година е дефицит от 3%. Днес се правят последните изчисления, за да се реши дали и с колко да се увеличи осигурителната тежест, уточни още Борисов.

Лидерът на ГЕРБ посочи като позитивен знак резултатите в събираемостта. „Тази година приходните агенции са събрали близо 7 милиарда повече, отколкото през 2024-та. Борбата с корупцията и с контрабандата явно дават резултат“, коментира Борисов.

Той заяви, че именно допълнителните приходи са част от тактиката за покриване на дупките в бюджета. „Ако продължим с това добро темпо, догодина с тези допълнителни приходи ще покрием дупките, които се плъзват под бюджета“, смята лидерът на ГЕРБ.

„Плащаме по 52 милиона на ден, за да изплатим дълга, който е взет. И могат да стигнат 70 в следващата година“, допълни той. Борисов използва тези цифри, за да илюстрира тежестта върху бюджета, както и натрупаните дългове.

Лидерът многократно повтори, че ГЕРБ е защитник на консервативна финансова политика и фискална дисциплина.

Редактор: Цветина Петкова