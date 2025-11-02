Снимка: iStock
-
-
-
-
-
-
Вторият е бил заловен около 1:45 след полунощ
Двама избягали затворници вдигнаха полицията в Ловеч на крак. Единият е бил задържан около час след бягството, а вторият - около 1:45 след полунощ, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч за NOVA.
Сигналът е получен около 18:00 ч. в неделя. 21-годишните мъже са изтърпявали наказанията си в Затворническото общежитие „Полигона”, където са лишените от свобода с по-леки присъди.
Първият затворник е бил заловен в рамките на града, недалеч от „Полигона”, съобщиха от Окръжната прокуратура в Ловеч.
Вторият беглец е бил задържан на улица в града.
Полицейското присъствие в целия град е било засилено, а изходите на Ловеч - блокирани, пише БТА.Редактор: Станимира Шикова
