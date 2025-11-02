Вторият е бил заловен около 1:45 след полунощ

Двама избягали затворници вдигнаха полицията в Ловеч на крак. Единият е бил задържан около час след бягството, а вторият - около 1:45 след полунощ, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч за NOVA.

Сигналът е получен около 18:00 ч. в неделя. 21-годишните мъже са изтърпявали наказанията си в Затворническото общежитие „Полигона”, където са лишените от свобода с по-леки присъди.

Първият затворник е бил заловен в рамките на града, недалеч от „Полигона”, съобщиха от Окръжната прокуратура в Ловеч. 

Вторият беглец е бил задържан на улица в града.

Полицейското присъствие в целия град е било засилено, а изходите на Ловеч - блокирани, пише БТА. 

