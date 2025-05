Десет мъже са избягали от затвор в Ню Орлиънс в петък, вероятно с помощта на служители в затвора. Властите предупредиха, че се считат за въоръжени и опасни.

Трима от тях вече са задържани, останалите се издирват.

NEW: Photo shows hole through which inmates escaped at New Orleans jail.



"To easy lol," says one of the messages left on the wall. 10 inmates are still at large. pic.twitter.com/lAc4lynIhw — BNO News Live (@BNODesk) May 16, 2025

Първоначално служителите съобщиха, че 11 са избягали, но впоследствие са осъзнали, че един от тях току-що е бил преместен в друга килия. Седем затворници не са заловени, включително четирима мъже - Кори Бойд, Лентън Ванбюрен, Джърмейн Доналд и Дерик Гроувс - които са обвинени в убийство от втора степен, съобщиха служители.

Surveillance footage shows New Orleans inmates escaping from jail and running across the highway 👀 pic.twitter.com/PaQFu2xU67 — FearBuck (@FearedBuck) May 17, 2025

Няколко от затворниците са започнали да отварят заключената врата на килията в 00:22 ч. в петък и са били видени на записи от охранителни камери да излизат около 20 минути по-късно, според шерифската служба на окръг Орлиънс.

Десетимата затворници са излезли от затвора през стена зад тоалетна в 01:01 ч., според шерифа на окръг Орлиънс Сюзън Хътсън. След това те се измъкнали от имота през врата на товарен док и се покатерили по стена, ограждаща затвора, използвайки одеяла, за да се предпазят от бодливата тел. Оттам пътят им е бил свободен - като вероятно са поели към железопътните линии и междущатската магистрала.

🚨BREAKING: 10 Inmates Escape New Orleans Jail by Removing Toilet — Possible Inside Help Suspected from Sheriff’s Department pic.twitter.com/BKOaWxnGDO — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) May 16, 2025

Оранжевите им затворнически униформи са намерени изоставени край път в близкия квартал, съобщиха властите.

