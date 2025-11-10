След 15 години в очакване на закон за доброволчеството - работна група се заема с изготвянето му. Сред основните фокуси са подписване на граждански договори с доброволците, предоставяне на платен отпуск, сключване на застраховки, както и финансово и материално обезпечаване.

„Целта днес е ясна - да дадем отправна точка за изготвяне на цялостна правна уредба за доброволчеството в България, която да насърчава гражданската активност и солидарност”, подчерта вицепремиерът Атанас Зафиров, който е и председател на Съвета за развитие на гражданското общество.

Необходим ли е закон за доброволчеството у нас

По думите на основателя на инициативата „Капачки за бъдеще” Лазар Радков този процес няма да стане от една стъпка. „И в трите законопроекта има мерки за това да бъде регулирано сключването на граждански договори. Дори и да се случи, трябва да е на облекчен режим”, смята доброволецът.

По-рано тази година депутатите одобриха три текста в тази връзка, като сега законодателната процедура ще бъде подновена.