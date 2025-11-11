Паметта на четирима доброволци е изтрита и оттук нататък техните избори ще определят кои ще бъдат - с този експеримент започва книгата „Роди се човек” - история за възраждането, за търсенето на идентичност и за онова, което остава, когато миналото е заличено. Авторката Ива Димитрова - Ийва ни кани да се запитаме: Може ли човек да се „роди отново“ – и какво означава това за смисъла на живота?

“Идеята започна да се заражда преди година с първия обект на експеримента - криптокралицата Изабела. Знаех, че ще има човек, на който ще му се заличи паметта, а в един образ не могат да се поберат всички търсения и намирания. Затова реших да са четирима”, сподели в предаването "Социална мрежа" по NOVA NEWS Ийва.

По думите й всеки ден персонажите имат възможност да избират по кой път да тръгнат. “Такъв е и смисълът на книгата”, коментира тя.

“Поставят им мозъчни импланти, с които заличават всичките им спомени, и ги поставят на съвсем ново място в съвсем нови условия. С това невроложката, която прави този експеримент, иска да докаже, че човек може да прави избор всеки ден, когато няма памет, и да избере доброто”, обясни авторката.

Според нея всеки ден е един избор - дали да задържим асансьора на някого, да му помогнем с торбите. “Това са едни малки избори, които ни определят”.

“Написах книгата за по-малко от година. Четох много психология, за да може образите да са възможно най-достоверни”, сподели Ива Димитрова.

Целия разговор може да гледате във видеото.