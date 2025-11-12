Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) към Столичната община издаде виза за проектиране на основен ремонт на представителната сграда на Народното събрание. Новината съобщи кметът на район "Средец" Трайчо Трайков, който преди дни информира за лошото състояние на сградата, като показа снимки на подкожушена и обрушена мазилка, напукани стени, дефектирали фуги и т.н.

"От НАГ ни изпратиха издадената от тях виза за проектиране на основен ремонт, възстановяване, реставрация и подобряване на функционалността на сградата. При извършване на гореописаните дейности не се допуска промяна на кота корниз, кота било, наклона на покрива и други намеси с цел промяна на външния обем на сградата", информира Трайков.

Снимка: БГНЕС

Преди одобряване на инвестиционния проект, визата трябва да се съгласува от Министерството на културата.

Снимка: БГНЕС

Редактор: Цветина Петкова