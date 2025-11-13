Снимка: БГНЕС
Според държавния глава промените подкопават върховенството на правото
Депутатите приеха отново върнатите от президента промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Това решиха народните представители със 128 гласа „за“, 59 „против“ и нито един „въздържал се“.
Законът е свързан с управлението на активите на „Лукойл” в България и правомощията на така наречения особен управител. В сряда следобед президентът Румен Радев му наложи вето. След това Комисията по енергетика в Народното събрание се събра на извънредно заседание, отхвърли ветото на държавния глава и прие повторно промените в закона.
„Лукойл” иска от САЩ да удължат отлагането на санкциите за част от операциите
Според държавния глава промените подкопават върховенството на правото, нанасят репутационни щети на държавата, влошават инвестиционния климат и предвиждат непряко одържавяване на активите.
Управляващите контрираха, че действащото в момента законодателство не отговаря на част от основните изисквания, за да може да приключат преговорите за дерогация. Те обясниха, че всичките им решения са съгласувани със САЩ и Европейската комисия.
Припомняме, че на 7 ноември, след становището на Министерството на финансите на САЩ, че компанията Gunvor Group е „марионетка на Русия”, народните представители приеха на първо и второ четене да разширят правомощията на така наречения особен управител, който да поеме ръководството над рафинерията в Бургас. Така целият контрол ще бъде в ръцете на държавата и всички решения ще се взимат след одобрението на Министерския съвет. Те няма да подлежат на спиране и съдебен контрол.
На 30 октомври стана ясно, че дъщерното дружество на „Лукойл“, което управлява международните активи на групата, е получилo предложение от швейцарско-холандския търговец на енергоресурси Gunvor Group за неговото придобиване, и го е приело.
Всичко започна, когато САЩ наложиха санкции на руските петролни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“ - първите рестрикции срещу Москва след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом. Мярката цели да ограничи приходите от руския петрол, които финансират войната срещу Украйна. Подобни санкции наложи и Великобритания, докато Европейският съюз обмисля разширяване на ограниченията срещу руските енергийни компании. На 21 ноември ще бъдат прекратени текущите сделки с "Лукойл".
