Депутатите приеха отново върнатите от президента промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Това решиха народните представители със 128 гласа „за“, 59 „против“ и нито един „въздържал се“.

Законът е свързан с управлението на активите на „Лукойл” в България и правомощията на така наречения особен управител. В сряда следобед президентът Румен Радев му наложи вето. След това Комисията по енергетика в Народното събрание се събра на извънредно заседание, отхвърли ветото на държавния глава и прие повторно промените в закона.

„Лукойл” иска от САЩ да удължат отлагането на санкциите за част от операциите



Според държавния глава промените подкопават върховенството на правото, нанасят репутационни щети на държавата, влошават инвестиционния климат и предвиждат непряко одържавяване на активите.

Управляващите контрираха, че действащото в момента законодателство не отговаря на част от основните изисквания, за да може да приключат преговорите за дерогация. Те обясниха, че всичките им решения са съгласувани със САЩ и Европейската комисия.

Припомняме, че на 7 ноември, след становището на Министерството на финансите на САЩ, че компанията Gunvor Group е „марионетка на Русия”, народните представители приеха на първо и второ четене да разширят правомощията на така наречения особен управител , който да поеме ръководството над рафинерията в Бургас. Така целият контрол ще бъде в ръцете на държавата и всички решения ще се взимат след одобрението на Министерския съвет. Те няма да подлежат на спиране и съдебен контрол.