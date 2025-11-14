Изследване на Института по пазарна икономика сочи разлики във възнагражденията в различните райони на страната. Темата коментира Зорница Славова, старши икономист в ИПИ, в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Тя посочи, че има огромни неравенства във възнагражденията в различните части на България. Те се виждат и в икономическото развитие на съответните области. Славова каза, че Институтът прави това изследване вече повече от 10 години, като данните сочат по-бърз растеж в София, Бургас, Пловдив, Варна и Габрово и изоставане на останалите, които също имат развитие, но много по-бавно.

Експертът посочи, че има области, в които голяма част от хората живеят под линията на бедност. Това са области в Северозападна и в Североизточна България.

Експертът уточни, че Враца и Монтана, например, са слабо развити икономически, като факторите, които се измерват, са образование, здравеопазване, околна среда, култура, демография, туризъм и др.

В Силистра и Ловеч нивото на бедност също е изключително високо. Средното за страната пък показва, че всеки пети живее под линията на бедност.

В Русе, София, Кюстендил и Русе то е около и под средното, въпреки посочените заплати.

В Силистра, например, живеещи под линията на бедност са 36% - огромна разлика спрямо София, Кюстендил и Русе. Експертът посочи, че причината за това е изключително малкото инвестиции.

Такива се правят в Смолян и Велико Търново. Там пазарът на труда е по-развит и работната сила е по-високо образована, за разлика от Силистра, Разград, Търговище. В тези три области икономиката е съсредоточена в селското стопанство, което не е сектор с добавена стойност. Това води до по-ниски заплати и трайна безработица, обясни още Славова.

Редактор: Цветина Петрова