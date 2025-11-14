На официалния сайт на въвеждане на еврото в България – evroto.bg/еврото.бг , в рубриката „Брошури и презентации“ могат да бъдат намерени всички информационни материали, които са изработени по време на информационната кампания за въвеждане на еврото в Република България. Секцията е създадена, за да може широката общественост да има неограничен достъп до тях, като по този начин се подпомага плавният преход към единната европейска валута. Материалите дават отговор на ключовите въпроси, които си задават хората на прага на еврозоната.

Така например в брошурата за гражданите има информация за най-важните срокове, обмяната на левове в евро, преизчисляването на заплатите и пенсиите, банковите сметки, стартовите пакети от евромонети и институциите, на които можем да подаваме сигнали, когато установим нарушения. В отделна брошура е онагледено преизчисляването на рестото спрямо официалния валутен курс – 1,95583 лв. за едно евро. В табличен вид са сметнати стойностите на най-често получаваното ресто в левове и неговата равностойност в евро.

Брошурата за бизнеса е събрала най-важните стъпки, които трябва да бъдат предприети по отношение на фирменото счетоводство, за преизчисляването на заплатите на служителите в евро, обяснени са основните правила при преобразуването, а така също и дали търговските дружества трябва да предприемат промени в дружествените си документи след 01.01.2026 г.

Българският бизнес трябва да знае, че от 1 януари 2026 г. плащанията на всички данъци, такси и други плащания към държавата и общините трябва да се извършват в евро. Тази информация и всичко, свързано с данъците и данъчните декларации на бизнеса, е събрала специална тематична брошура .

Общините могат да се информират за всичките си задължения във връзка с въвеждането на еврото у нас от брошурата, създадена специално за местната власт. Тя обяснява принципите на автоматичност, прозрачност, двойното обозначаване, превалутирането, изпълнението на платежните операции и сроковете за настройка на информационните системи.

В рубриката могат да бъдат намерени и насоки за адаптиране на информационните системи , обработващи финансова информация, на предприятията в нефинансовия сектор във връзка с въвеждане на еврото и за прилагане на Глава четвърта, Раздел II „Счетоводни документи“ от Закона за въвеждане на еврото .

Някои от брошурите са преведени и на английски език и могат да бъдат намерени тук: evroto.bg :: Brochures and presentations

В рубриката са публикувани и всички презентации, представяни по време на информационните срещи за въвеждането на еврото, които се проведоха на територията на почти цялата страна.

