По данни на NOVA има достатъчно суровина за преработка и няма напрежение след работещите
Рафинерията в Бургас продължава нормалния си работен процес часове след избора на Румен Спецов за особен управител от отсрочката за американските санкции срещу "Лукойл". По информация на NOVA на територията на комбината все още има служители на ДАНС и ГДБОП, които влязоха на проверки в края на миналата седмица.
В неофициален разговор представители на синдикатите съобщиха, че все още нямат официално становище по избора на особен управител, предвид избора му в последния делничен ден от седмицата.
САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу "Лукойл"
Следващите им стъпки ще бъдат подготвяне и изпращане на писма до Спецов с настояване за среща с него. Ще настояват и за среща със служителите на рафинерията, на която да разберат каква е визията за работата им в следващите месеци.
