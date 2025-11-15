За първи път в историята прожектираха двете версии на шоуто „Звук и светлина“ на Царевец.

Излъчванията тази вечер бяха наблюдавани от хиляди на площад "Цар Асен I” във Велико Търново. В съботната вечер беше излъчена първата версия на шоуто от 1985 г., а веднага след нея- и съвременният вариант, който към днешна дата е гледан от милиона зрители.

"Звук и светлина" с грандиозен спектакъл и музика на живо за своята 40-годишнина

15 ноември не е избран случайно. Именно на този ден преди 40 години за първи път крепостните стени на Царевец разказват със звук и светлина драматичната история на Второто българско царство.

"Над 7 млн. души са гледали спектакъла. Годишно средно са над 200 събития. Все по-голям е интересът и не проумявам как още има българи, които не са гледали шоуто, то дава една различна енергия, която всеки трябва да усети", каза управителят на общинско предприятие за туризъм "Царевград Търнов" Борислав Йорданов.