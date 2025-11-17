Зам.-кметът на Варна Снежана Апостолова изпълнява функциите на кмет днес (17 ноември). Това съобщи кореспондентът на БТА Мила Едрева. Заповедта е издадена от Благомир Коцев. Тя е на основание чл. 39, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация за платен годишен отпуск на кмета за днешната дата. Копие от заповедта е изпратена до областния управител, председателя на Общинския съвет и до кметовете на районните администрации.

Това е поредната такава заповед, издадена от кмета Коцев от 8 юли насам, с която той посочва свой заместник за изпълняващ функциите кмет.

На 12 ноември назначеният зам.-кмет Павел Попов съобщи на пресконференция, че Благомир Коцев вече ще бъде кмет на Варна от ареста. Ден по-късно Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт в Софийския градски съд по делото срещу Коцев. Предстои насрочване на разпоредително заседание.

