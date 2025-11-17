Промени в общинската администрация в областта на градоустройството, предложени от кмета Васил Терзиев, предизвикаха острите критики на Съюза на архитектите и на Камарата на архитектите в България. Според тях има рискове да се блокира строителният процес в София. Реформата е и в основата на конфликта между кмета и главния архитект на столицата Богдана Панайотова, като Терзиев поиска нейната оставка.

„Познавам процесите в общината, затова съм притеснен. Негативите ще ги понесат гражданите, бизнесът и самата администрация”, заяви бившият главен архитект на София Петър Диков в предаването „Пресечна точка”.

Той коментира и, че главният архитект винаги е „като позицията на нестинарка, която танцува върху въглени”. „Интересите са много големи. И затова ние сме записали в писмото, че главният архитект трябва да бъде експертна фигура, а не политическа. Тоест по някакъв начин да се освободи от възможния натиск на политиците, защото винаги има такъв”, каза Диков.

„Това преструктуриране, с това разделяне на действащи звена, това значи, че реално — дори в най-добрия случай — да се намерят експертите, които ще продължат да вършат работата вече в това разделено пространство между заместник-кмет и главен архитект, нещата трябва да се напасват поне 6 месеца. А аз си мисля, че това напасване ще бъде значително по-дълго”, коментира Диков.

Зад презастрояването стои голямата реституция, коментира още той.

„Основният проблем е, че не се прави необходимото, за да се развие инфраструктурата в нашия град. Работата по създаване на нови трасета – като че ли вече е забравено”, коментира още той.

„В целия развит свят цената на паркирането, особено в центровете, е висока. Но тук проблемът е, че парите, които събира общината, всъщност е неясно къде отиват”, каза Петър Диков.

