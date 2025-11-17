В България едва ли имаше човек, който да поеме рафинерията така, както беше записано в закона. С този изискуем опит. Защото у нас има много търговци на нефтени продукти, на горива – бензин и дизел. Но по отношение на търговията с петрол, което е най-важно в крайна сметка за една рафинерия, такива почти няма. Бих казал дори, че се броят на пръстите на едната ръка. Така че това беше най-доброто, което правителството можеше да направи. Това заяви в предаването „Денят на живо” по NOVA News председателят на УС на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев, коментирайки избора на Румен Спецов за особен управил на "Лукойл".

Той изтъкна, че Българската петролна и газова асоциация е работила в сътрудничество с НАП, докато той е бил начело. "Не мога да кажа, че той не познава сектора. Знае какви са проблемите и по отношение на търговията на дребно и на едро. Как ще се справи оттук нататък – ще видим. А дали е нарушен законът при неговия избор? В крайна сметка, при положение че нямаше друг подходящ кандидат - въпросът беше защо изобщо законът беше записан така? Но това е по-скоро въпрос към политиците, а не към експертите", подчерта той.

И припомни, че в закона преди две години вероятно "е имало една концепция за нещата, а сега има друга" "В крайна сметка така се е получило. Надявам се това, което ще свърши, да бъде успешно. В крайна сметка, рафинерията да продължи да работи, да произвежда необходимите количества горива, пазарът да е спокоен и всички да бъдем доволни и щастливи, както се казва", изрази надежда Бенчев.

По отношение на това какво се случва в международен план с активите на "Лукойл" той обясни, че е дадена отсрочка не само за четирите български компании от групата на "Лукойл". Удължена е дерогацията и за Каспийския тръбопровод, както и за самата компания-майка „Лукойл Виена“.

"Това означава, че вероятно американската страна подсказва на собственика, че ще има възможност да продаде всички международни активи на групата. Дали ще се намери подходящ купувач – ще видим. Но в крайна сметка една евентуална сделка зависи от волята на самия собственик на активите", заяви Бенчев.

И допълни: "Един път вече имаше една оферта, която беше отхвърлена от американската страна. Ще следим с интерес какво ще се случи в следващите месеци - откъде ще дойде нова оферта, как ще реагира американското правителство. Но считам, че ако се появи такава и тя бъде приемлива, дори евентуална сделка – според мен сделката ще обхване международните активи на групата".

Според него всеки собственик би предпочел да има една цялостна сделка, отколкото да се продават активи на парче – в отделни държави. "Първо, защото всяка държава има собствено законодателство, което може да променя както си иска. И в Румъния се случват промени по отношение на законодателството, специално по отношение на тази група. В България се случват, в други държави вероятно също. Така че чисто практично би било най-лесно всичко да се случи на международно ниво", подчерта той.

Бенчев изтъкна, че това, което е важно за сектора е този, който евентуално ще бъде собственик на рафинерията - да е компания от бранша, която се занимава с нефтопродукти и дистрибуция на горива. Това ще гарантира, че съоръжението ще бъде добре стопанисвано, че ще си върши работата и ще произвежда горива, необходими както за България, така и за целия Балкански полуостров.

"Необходимо е да има стратегически инвеститор, който си разбира от работата и да развие тази рафинерия. Тя е доста модерна за Европа и има потенциал с оглед на всички зелени политики, които Европейският съюз желае да развива през следващите години. Тя може да бъде център за производство на нови поколения биогорива, за смесване на биогорива с конвенционални. Но за тази цел трябва да има някой, който си разбира от работата", категоричен е той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова