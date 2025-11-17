Новините на NOVA България Новините на Нова – емисии Начало Новините на NOVA Новините на NOVA (17.11.2025 - централна) Начало България Новините на NOVA (17.11.2025 - централна) Начало Новините на Нова – емисии Новините на NOVA (17.11.2025 - централна) Новините на NOVA (17.11.2025 - централна) 17 ноември 2025 20:08 Новините на NOVA NEWS (17.11.2025 - 20:00) Новините на NOVA (17.11.2025 - следобедна) Обеден информационен блок на NOVA NEWS (17.11.2025) Спортни новини (17.11.2025 - обедна) Новините на NOVA (17.11.2025 - обедна) Новините на NOVA (17.11.2025 - 9.00) Гледайте цялата емисия Редактор: Ралица Атанасова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Караиванов: Бюджетът е направен по обратния път – първо разходите, после са натъкмени приходите Българските младежки делегати в ООН проучват вижданията на младите хора у нас Зимата идва: Какви са опасностите, които дебнат на пътя Бурен вятър отмени и пренасочи полети от и до София Д-р Хитрова: В България работим със съвременна апаратура, за да отглеждаме недоносените бебета и да ги изпращаме здрави у дома В Световния ден на недоносените деца - медици в болницата в Добрич се срещнаха с пораснали свои пациенти Главният архитект на София настоя за среща с Васил Терзиев „Спаси София“: Държавни институции са присвоили над 1000 паркоместа в столицата Половината мечки в Белица са заспали зимен сън Държавата пое контрола върху четирите дружества на „Лукойл” у нас (ОБЗОР) Отчита се ново драстично разминаване в заплатите между регионите Над 90 млн. евро за дигитализация на малкия и среден бизнес в България България е успяла да навакса трите години изоставане в реформите в област „Правосъдие“ Димитър Ганев: Това е един от най-левите бюджети от десетилетия Спецов: Доставките на горива и производственият процес няма да бъдат прекъсвани Назначиха нов изпълнителен директор на НАП Задържаха мъж с незаконни оръжия на турската граница Светослав Бенчев: "Лукойл" се нуждае от стратегически инвеститор с опит в нефтения сектор За реформата в държавната администрация и нападението над служител на "Градска мобилност Защо Съюзът на архитектите реагира остро срещу предлагани промени от кмета на София Васил Терзиев Регистрираха земетресение край Благоевград Преместиха Благомир Коцев и Никола Барбутов от ареста в Софийския затвор НСИ: Инфлацията за октомври месец е 0,9 на сто спрямо септември Костадин Ангелов: Парите за заплатите на лекарите са осигурени Проучване: Бездомните в София са по-малко, отколкото в големите европейски градове Желязков: Ако има възможност, ще има коледни добавки за пенсионерите Делото „Дебора“ продължава при закрити врата в Пловдив Снежана Апостолова изпълнява функциите на кмет на Варна днес България е на десето място в света по най-натоварени пътища Световен ден на недоносените деца: Над 6000 се раждат преждевременно у нас всяка година Заплатите на учителите: Синдикатите искат поне 6% от БВП за образование "Макдоналдс" отново става посланик на доброто Ръст на цените на дизела и бензина у нас Тази нощ наблюдаваме пика на метеорния поток Леониди 120 000 млади българи - с дългове, теглят кредити за луксозни стоки, техника и екскурзии Цената на потребителската кошница достигна 101 лева Екстремно замърсяване със серен диоксид в Димитровград Над 100 хиляди лева са открити в дома на единия от задържаните за подкуп митничари (СНИМКИ) Пиян шофьор катастрофира и избяга край Горна Оряховица Казусът "Лукойл": Ще има ли достатъчно горива у нас Намериха паркирана кола в подлез във Варна (СНИМКИ) Щерьо Ножаров: Бюджет 2026 нарушава европейски правила Ще сработи ли предложението родители на деца до 12 години да могат да работят онлайн през лятото Разликата между заплатите в частния и държавния сектор: Какво стои зад растящото разминаване Експерт: Пейте и бъдете шумни в гората, за да избегнете среща с мечка Цената на таксито в Пловдив скача, повикването вече е двойно по-скъпо Vision Express - 2 десетилетия грижа за зрението и стил с нови технологии и специални предложения Протест в Перник: Жители се оплакват от разрушени пътища ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА