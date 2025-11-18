Жълт код за значителни валежи и силен вятър в няколко области от страната - това показва прогнозата на НИМХ. Става дума за Монтана, Враца, Плевен, София-град, София-област, Кюстендил, Кърджали, Ямбол, Сливен, Бургас и Варна.

Дъжд ще вали главно в Северна и Западна България. На места там, както и в южните части на Източните Родопи, ще има и значителни валежи. В Дунавската равнина ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. В Източна България вятърът ще бъде умерен и силен, особено в югоизточната част от страната. Дневните температури около 14 ч. ще бъдат от 8-9° в северозападните райони, до 21° в югоизточните.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 2200-2300 метра - от сняг. В Западна Стара планина границата на снега ще бъде около 1600 метра, но вечерта ще се понижи към 1300-1400 метра. Ще духа силен и бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра - около 6.

По Черноморието ще бъде предимно облачно. След обяд и вечерта, главно по северното крайбрежие, ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад, особено по южното крайбрежие. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала, но с тенденция на отслабване.

Редактор: Цветина Петкова