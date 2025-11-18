Близо 90 общини в страната вече разчитат на иновативната Telecare услуга на А1, която осигурява дистанционна грижа за възрастни хора чрез електронни гривни, свързани с уеб платформа за наблюдение на здравни показатели. Решението подпомага ежедневието на самотно живеещи хора в уязвима възраст и до момента е внедрено за почти 500 потребители в цяла България.

„С Telecare даваме на общините надежден, достъпен и модерeн инструмент за грижа за възрастните хора. Като лидер в ICT и IoT решенията вярваме, че технологиите могат да бъдат реален социален ресурс. Услугата осигурява спокойствие – както за хората, които я използват, така и за техните близки и социалните екипи. Радваме се, че чрез Telecare допринасяме за по-свързани, иновативни и устойчиви социални услуги в България“, заяви Мирослав Александров, директор „Корпоративни клиенти“ в А1.

Чрез услугата Telecare А1 предоставя на общинските социални служби модерно технологично решение за денонощно наблюдение и навременна реакция при инцидент с човек. Електронната гривна разполага със SOS бутон, а системата работи 24/7 през цялата година – жизненоважно предимство за хора със здравословни проблеми. Сигналите се обработват в уеб платформа с вграден изкуствен интелект, която преценява според сериозността на ситуацията дали да уведоми близки на потребителя, социални работници или спешния телефон 112, за да се осигури незабавна помощ при необходимост.

При падане, липса на движение или промяна в здравословното състояние, гривната изпраща автоматичен сигнал към платформата. Устройството измерва основни жизнени показатели като пулс и сатурация на кислород в кръвта. GPS модулът позволява бързо откриване на потребителя при алармен сигнал, а вграден датчик предупреждава при сваляне на устройството. Двупосочната гласова връзка осигурява директен контакт при нужда от съдействие.