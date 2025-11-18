Развитието на двустранните икономически отношения обсъдиха министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов с Н. Пр. Мари Дюмулен, посланик на Франция у нас. Това съобщават от пресцентъра на Министерство на икономиката.

Министър Дилов посочи, че България отдава приоритетно значение на сътрудничеството с Франция. „Освен политически, културни и исторически връзки, между двете страни съществуват и добри търговски отношения“, заяви той. По неговите думи икономическите връзки са интензивни и през последните години бележат положително развитие.

Снимка: Пресцентър на Министерство на икономиката

На срещата стана ясно, че в периода януари-юли 2025 г. стокообменът между България и Франция е в размер на над 1,5 млрд. евро. Франция е сред водещите търговски партньори на България в Европа, като заема 6-то място по отношение на износа с дял от 3,3% от общия износ на България.

Френските компании са и сред водещите инвеститори в България. Традиционно привлекателни за френските компании са сектори като земеделие и хранително-вкусова промишленост, автомобилно оборудване, финанси, електроника и информатика, търговия и др.

Двамата подчертаха, че въпреки положителното развитие на икономическите отношения съществува потенциал за по-задълбочено сътрудничество и реализиране на съвместни проекти.

Министър Дилов и френският посланик отчетоха като потенциални сектори за двустранно сътрудничество енергетика, отбрана, транспорт и сътрудничество в сферата на иновациите.

Дилов посочи, че влизането в еврозоната на страната ни от 1 януари 2026 г., както и вече пълноправното членство на България в Шенгенското пространство ще допринесат значително за улесняване на търговските връзки и разширяване на партньорството между представителите на бизнеса от двете страни.

Двамата обсъдиха и процеса по присъединяване на България в ОИСР, като посланик Дюмулен изтъкната подкрепата на Франция.

