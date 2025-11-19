Снимка: iStock
Най-трудно за шофьорите е да решат дали да използват всесезонни
Зимата е на прага и е време да преоборудваме автомобила, за да е по-безопасен и адекватен на новите условия. Един от най-сложните въпроси често се оказват гумите, особено когато шофьорите трябва да решат дали да използват зимни, или всесезонни.
Ако и вие сте пред тази дилема, прочетете следващите редове. Ще изброим най-често срещаните грешки, които можете да направите, и които могат да ви струват скъпо. Опитайте да ги избегнете.
Подценявате климата
Ако мислите, че зимата при вас е мека, защото няма много сняг, има голям риск да вземете грешно решение. Какво всъщност означава „мека зима“?
Факт е, че ако температурата падне под 7°C, материалът губи еластичност и сцепление. Дори през деня да е по-топло, може би сутрин, когато отивате на работа, или след залез слънце ще бъде достатъчно студено, за да усетите промяната в контрола над автомобила си. Поради тази причина всички зимни гуми се изработват от материал, който остава еластичен дори при ниски температури.
Казано накратко, не снегът, а температурите правят разликата и е добре да помислите за нея.
Избирате по цената
Няма спор, че постоянната смяна на гуми е разход. Но най-евтиният вариант обикновено не е най-добрият. Некачествените продукти, дори когато са обозначени като зимни, могат да имат по-слабо сцепление, дълъг спирачен път, неподходящи шарки. Така че препоръчваме да огледате добре възможностите и да изберете модел, който добре балансира между марка, характеристики, тестове, мнения и цена.
Не се съобразявате с изискванията
Всеки автомобил разполага с препоръки от производителя – какъв размер, какъв индекс на натоварване и скорост трябва да изберете, за да шофирате спокойно. Не е добра идея да правите компромис с тези изисквания. Трябва също така да обърнете внимание на сместа, дълбочината на шарката и каналите, преди да изберете.
Не съхранявате правилно
Да, не е нужно да купувате нови „обувки“ на колата всеки сезон. В повечето случаи те могат да издържат няколко години употреба, но единствено при условие, че ги съхранявате правилно.
Помнете, че материалът е предназначен за студ и летните температури не му понасят добре, дори когато не се използва. Така че за съхранение между сезоните осигурете
хладно и сухо място, далеч от преки слънчеви лъчи. Използвайте специална стойка или ги дръжте легнали. Ако са с джанти, нека да са напомпани малко над препоръчителното ниво.
Купувате всесезонни вместо зимни гуми
Най-често допусканата грешка е да се изберат всесезонни гуми вместо зимни. Разбира се, понякога това не е лоша идея, но друг път е неподходящо решение.
Всесезонните гуми са проектирани така, че да работят сравнително добре и в горещо, и в студено време. Но всъщност не са добри нито за големи жеги, нито за истински зимни студове.
Ако шофирате при умерен климат, рядко вали сняг и няма лед, можете да изберете такъв продукт. Но не можете да разчитате напълно на тях при температури под 7°C, при заледен или заснежен път. Според проучванията разликата в спирачния път при ниски температури може да достигне до 30%, което не е надеждна алтернатива, ако трябва да реагирате светкавично в изненадваща ситуация.
Ще познаете истинските зимни гуми по символа, който изобразява три планински върха със снежинка под тях.
