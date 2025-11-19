Снимка: iStock
-
След проверка на МОСВ: Елените, Св. Влас и Лозенец сред зоните с най-големи нарушения по Черноморието
-
ИПИ представи алтернативен бюджет за 2026
-
Прокуратурата обжалва оправдателната присъда на Лена Бориславова
-
„Лукойл“: Очакваме особеният управител да не възпрепятства продажбата на активите ни в България
-
Заради изригнал вулкан обявиха най-висока степен на тревога на остров Ява (ВИДЕО)
-
Дългосрочните договори за земеделска земя поставят 3,5 млн. собственици в риск
-
Делото срещу Благомир Коцев ще се гледа във Варненския окръжен съд
Президентът Радев и висшето командване почетоха бойния празник пред пантеона „Майка България“
Бойният празник на Сухопътните войски беше отбелязан с официална церемония пред пантеона „Майка България“ в Сливница. На нея присъстваха президентът Румен Радев и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.
На 19 ноември се честват 147 години от създаването на Сухопътните войски на Българската армия.
На Деня на храбростта в София ще летят вертолети Ми-17 и „Кугър”
Датата е избрана, защото именно тогава Българската армия обръща хода на едни от най-тежките битки – тези край Сливница, в Сръбско-българската война. Сражения, известни като „Войната на капитаните срещу генералите” заради младия състав на българските войски.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни