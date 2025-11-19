Бойният празник на Сухопътните войски беше отбелязан с официална церемония пред пантеона „Майка България“ в Сливница. На нея присъстваха президентът Румен Радев и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

На 19 ноември се честват 147 години от създаването на Сухопътните войски на Българската армия.

Датата е избрана, защото именно тогава Българската армия обръща хода на едни от най-тежките битки – тези край Сливница, в Сръбско-българската война. Сражения, известни като „Войната на капитаните срещу генералите” заради младия състав на българските войски.

