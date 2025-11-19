Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за отбраната и въоръжените сили. Промените предвиждаха да се увеличи с две години пределната възраст за пенсиониране в армията.

С промените в приетия на 30 октомври Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили се разширяват възможностите за обявяване на извънредно положение и активирането на въоръжените сили в случай на война. Въвежда се възможността за използване на оръжие срещу безпилотни автономни системи и средства, т.нар. дронове, при охрана и отбрана на военни обекти.

Президентът наложи вето на промени в Закона за отбраната

Законодателните изменения предвиждат още социални придобивки за военнослужещите, включително отпуск за бащи при раждане или осиновяване на деца, както и разширяване на обхвата на обучаемите в професионалните колежи.

В мотивите си за налагане на ветото Радев изтъква, че са направени стъпки в правилната посока, целящи подобряване на синхрона между компетентните органи в сферата на отбраната, както и създаване на регулация относно дейността на Върховното главно командване. Президентът отчита и необходимостта от усъвършенстване на регламентацията относно пределната възраст за военна служба, за насърчаване развитието на академичния състав. Също и по отношение на прецизиране реда за разпределяне на служебното време, за отчитането и компенсирането му, за ползването и отлагането на отпуски. Това обаче не бива да става по начин, ощетяващ военнослужещите, смята държавният глава.

Редактор: Цветина Петкова