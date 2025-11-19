Министерският съвет одобри създаването на почетно консулство на България в италианския град Триест, което ще обслужва област Фриули–Венеция Джулия. Това съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Функциите на почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на България в Триест ще бъдат изпълнявани от Валентина Шошкова, собственик на строителни компании в България и Италия с доказани лидерски умения и опит.

"Откриването на почетно консулство на България в Триест ще разкрие нови възможности за насърчаване на сътрудничеството на регионално равнище и ще окаже положително въздействие за по-нататъшното развитие на българо-италианските търговски, икономически, културни и научни връзки", коментират от МС.

Според съобщението функционирането му ще допринесе за разширяване на контактите между гражданите и институциите на двете страни и ще способства за защитата на правата и интересите на българската общност в област Фриули-Венеция Джулия.

Българските граждани, дългосрочно пребиваващи в Италия, според италианския статистически институт са 59 806 души, а по неофициални данни на посолството на България в Рим българската общност е около 90 000 души, посочват от Министерството на външните работи на своя сайт. Функционират редица културно-просветни асоциации, български училища, църковни общности и българо-италиански асоциации.

