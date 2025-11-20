Украинското правителство подготвя одобрението на новия списък със стоки, които ще подлежат на лицензиране при износ и внос, както и съответните квоти за 2026 г. Сред тях остават и ключовите селскостопански продукти, изпращани към България. Така и през 2026 г. вносът на украински земеделски стоки у нас ще продължи да се осъществява под специален лицензионен режим.

Това става ясно от съобщение на украинското Министерство на икономиката, околната среда и земеделието, което предвижда удължаване на режима за пет държави от ЕС – България, Румъния, Словакия, Унгария и Полша.

По този начин износът на пшеница и ръж, царевица, семена от рапица или рапица (включително смлени, с ниско съдържание на ерукова киселина) и слънчогледово семе към посочените държави ще остане под специален контрол. Според мотивите на украинското правителство мярката цели баланс в търговията със съседните страни и предотвратяване на пазарни изкривявания.

Украйна остава водещ производител на слънчогледово семе в Европа – вече са прибрани близо 9 млн. тона. Реколтата от пшеница, царевица и ечемик достига почти 23 млн. тона, а рапицата също е с добри резултати – над 3,30 млн. тона.

Междувременно Организацията по прехрана и земеделие на ООН прогнозира, че през 2025 г. световното производство на зърнени култури ще достигне рекордните 2 990 млн. тона – ръст от 4,4% спрямо 2024 г., като най-сериозно увеличение се очаква при царевицата, а най-слабо – при ориза.

