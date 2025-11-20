Може би не харесвате разделянето на поколения, но в този случай то e значимо. Ако сте милениали, родени между 1981 и 1994 г., или част от поколение Z, родено между 1995 и 2010 г., вероятно ще се разпознаете в описанието на жилищата.

Минимализъм срещу безпорядък

Стилът на европейските милениали може да се обобщи като „персонализирана IKEA“. Простите и функционални мебели от този шведски магазин можете да намерите в дома на почти всеки милениал, но в интериора те често се допълват с антични предмети, статуетки, донесени от пътувания, или персийски килим от баба.

Поколението Z, напротив, върви срещу минималистичната тенденция - за него е типичен стилът cluttercore, или организираният хаос. На практика това означава, че холът на милениала ще бъде чист, прост и без излишни декорации, докато при представителите на поколението Z ще видите точно обратното: библиотека, пълна с книги и всякакви предмети, изложени лични вещи от различен вид. Cluttercore създава изцяло индивидуално пространство, което разказва историята на живота и характера на своя собственик.

Дискретен дизайн срещу цветна еклектика

Милениалите обичат скандинавския стил, семплия дизайн, чистите линии, сивото, бялото, бежовото и, разбира се, дървото. По стените обикновено има големи фотографии или дискретни картини. Декорации почти няма, а ако има, те са прости вази и свещници, които са едновременно практични. Поколението Z е много по-смело в интериорния дизайн. Цветни мебели, пъстри текстилни изделия, шарки. Също така изразителни декорации по стените - най-вероятно всевъзможни пъстри плакати с препратки към поп културата - Уорхол, Pulp Fiction или загадъчни герои от филмите на Хаяо Миядзаки. Докато при милениалите ще видите по-скоро семпъл плакат с цветя, при поколението Z това ще бъде нещо по-изразително и забавно. Ако търсите плакат или декорация за стена, разгледайте предложенията на FAVI, където ще намерите много такива.

Кухня и подход към готвенето

Може би това се дължи на факта, че милениалите са по-възрастни и някои вече имат тийнейджъри, но те са значително по-близо до кухнята и готвенето в сравнение с поколението, което идва след тях. Дори в малка кухня ще намерите всички важни уреди, а често и качествена кафемашина с лост и миксер. В кухните се усеща и предпочитание към минимализма - работният плот е чист и празен, а приборите и кухненските принадлежности са скрити в чекмеджетата. Поколението Z не обръща голямо внимание на кухнята и не прекарва много време в нея. Те избират уреди, които пестят време: фритюрник с горещ въздух, микровълнова печка или капсулна кафемашина. По-скоро при поколението Z ще видите цветни ретро уреди, тенджери и съдове.

Спалнята като оазис на спокойствието? Не и за поколението Z

Ако е възможно, милениалите се стремят да имат спалня, отделена от работния кабинет и хола, и да я използват единствено за почивка. В по-малките пространства за отделяне използват завеси и паравани, за да не се вижда от леглото работният плот или компютърът. Поколението Z, напротив, е свикнало да прекарва много време в леглото и нейните представители нямат ни най-малък проблем с това. Да работят на лаптопа от леглото? Да използват леглото като диван и да седят на него с приятели? Да оставят компютъра и всички работни и учебни материали на места, където са постоянно пред очите им? Няма проблем

Собственост или наем?

Данните ясно показват, че милениалите искат собствено жилище (или поне имот за инвестиция) и по-често се занимават с ипотеки. Поколението Z, напротив, предпочита свободата и по-скоро плаща наем. Но това не е само въпрос на нагласа - постоянно растящите цени на имотите драстично ограничават възможностите на поколението Z да притежава собствено жилище. Може би именно затова поколението Z не се привързва толкова към имуществото и няма амбиции да притежава собствен дом.

Редактор: Габриела Павлова