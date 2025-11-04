Освен най-популярните застраховки живот, здраве, пътуване, живот и срещу бедствия, все по-често частни лица и компании се обръщат към застрахователните дружества по въпроса с киберсигурността. По повод Европейския месец на киберсигурността, Розалия Трифонова, директор на Софийския корпоративен център на ЗК ЛЕВ ИНС представя възможностите на киберзастраховането и тенденциите на застрахователния пазар, дигиталната трансформация и ролята на партньорите в сектора.

Вие от години изграждате отношенията на застрахователите с техните брокери и имате поглед върху целия застрахователен пазар в България. Как се развива той, кои са най-търсените застрахователни продукти и решения?

Най-търсените продукти на пазара остават принадлежащите към автомобилното застраховане – „Гражданска отговорност на автомобилистите”. Логично е, тъй като е със задължителен характер, следвана от „Каско“ на МПС. Забелязва се обаче все по-голямо търсене на застраховките на имущество, заради активното предлагане от страна на застрахователите. Нарастващият обем кредитни договори, при които застраховката на имота е част от обезпечението и най-вече зачестилите през последните години природни бедствия, засилват търсенето. Нараства и делът на застраховките от клас Отговорности, доброволно здравно застраховане и много други комбинирани продукти, които покриват повече възможни рискове според спецификата на дейността и нуждите на клиентите.

Българският застрахователен пазар демонстрира устойчив ръст и развитие, ориентирано към внедряване на иновативни решения. Застрахователните брокери играят важна роля в този процес. Благодарение на изградените от тях мрежи и онлайн платформи, застраховането става по-разбираемо, по-достъпно и удобно за клиентите. Това е бизнес на доверието.

Застраховките на ЛЕВ ИНС са конструирани така, че да работят добре на практика при настъпване на рисково събитие. Даваме яснота в условията, опростени процеси за сключване и изплащане, и практически асистънс, който намалява оперативната тежест за клиента. Нашите застраховки са лесно достъпни както чрез дигиталните ни канали, така и чрез широка партньорска мрежа, което прави покритието на ЛЕВ ИНС реално и бързо в моменти на нужда.

Снимка: iStock

Все по-често се говори за киберзастраховане. Какво представлява тази застраховка и защо става толкова актуална за бизнеса?

Киберзастраховката е продукт, който покрива загубите от инциденти, свързани с дигиталната сигурност – изтичане на данни, криптиране на системи, блокиране на достъп, злонамерено проникване и други. Тя осигурява защита не само срещу преките финансови щети, но и срещу техните последици – юридически разходи, глоби по GDPR, разходи за управление на кризисна комуникация и PR, възстановяване на системи и консултации със специалисти по киберсигурност.

Днес няма бизнес, който да не съхранява информация в дигитална среда. Една хакерска атака може да блокира дейността му за дни и да доведе до загуби, пред които стойността на застрахователната премия изглежда напълно оправдана. Затова киберзастраховката се превръща в задължителен елемент от съвременното управление на риска.

Да вземем болниците и медицинските центрове, които се определят като критично рискови обекти. Те управляват огромен обем чувствителни данни – от медицински досиета до информация за здравния статус на пациентите, както и апаратури и системи, от които зависят лечението и дори животът на хората. Сходна е ситуацията и при сайтовете и платформите, съхраняващи лични данни, които са особено привлекателна мишена за киберпрестъпници, разчитащи на бързо плащане при атака.

Търси ли се този тип застраховки и какво би накарало хора или фирми да прибягнат към тях?

Има нарастващия интерес към киберзастраховките и към комплексните киберзастрахователни решения. В тяхното предлагане ЛЕВ ИНС е пионер не само на българския застрахователен пазар, но и в международен мащаб. Компанията инвестира целенасочено в развитието на продукти, които осигуряват защита срещу нарастващите дигитални рискове и подпомагат бизнеса и гражданите в управлението на киберзаплахите.

През последните години злонамереното поведение на лица и организации в дигиталното пространство даде да се разбере, че т.нар. кибератаки причиняват значими и често невъзстановими щети. Изтичането на лични данни ангажира отговорността на компаниите за обработката и съхранението им. Виртуално посегателство може да причини временно или пълно спиране на дейността, злоупотреба със средства по банкови сметки. Всяко подобно действие създава неприемлив риск, загуба на клиенти и бизнес и причинява огромни разходи и проблеми.

Какви покрития за бизнеса предлага ЛЕВ ИНС по отношение на киберсигурността?

В ЛЕВ ИНС има разработени гъвкави пакети от киберпокрития и киберрешения, адаптирани към нуждите на различни бизнес участници — от микропредприятия до големи корпоративни структури. Тези застраховки са структурирани на модули, за да позволят оптимално съчетание между застрахователно покритие и оперативна подкрепа според конкретната експозиция на клиента.

Полиците ни покриват широк набор от рискове в дигиталната среда: защитават фирмените данни и софтуер при изтичане или повреда; компенсират загубите, когато атаката прекъсне работата на бизнеса; покриват искания за откуп при киберизнудване и поемат разходите за разследване и възстановяване на системите. Освен това поемат юридическите разходи при пробив в сигурността и разноските, свързани с уведомяването на засегнатите и с изискванията на регулаторите, както и разходите за колцентър, кредитно наблюдение и управление на кризисна комуникация. Включват защита срещу претенции за нарушена поверителност и за медийни публикации, покриват разходи по съответствие със стандарти за плащания с карти и дават опция за допълнителни специализирани покрития като кибертероризъм или защита на онлайн платформи и сайтове — всичко това съпроводено с оперативна подкрепа и координация с експерти при инцидент. Предлагаме ги както през дигиталните ни услуги, така и чрез развита мрежа от партньори.

За тези потребности ЛЕВ ИНС предлага структурирани киберпакети, които съчетават застрахователно покритие с превантивни услуги, правна и техническа подкрепа и планове за възстановяване на дейността. Продуктите са проектирани да бъдат приложими за различни размери бизнеси и за частни клиенти. Нашите решения са лесно достъпни – клиентите могат да ги намерят и сключат чрез дигиталните ни канали и чрез широката ни партньорска мрежа от брокери. Предлаганата от нас киберзащита включва оперативни инструменти за реакция и възстановяване, координация с експерти и асистанс, който намалява загубите и времето за възстановяване.

Снимка: iStock

Има ли реален интерес от българския бизнес към подобни полици, или компаниите все още подценяват риска от кибератаки?

Интересът е все по-силен. Всяка година отчитаме ръст на сключените киберполици, особено след реални случаи на атаки срещу фирми в България. Компаниите вече осъзнават, че въпросът не е дали, а кога ще се сблъскат с подобен инцидент. И когато това се случи, наличието на застрахователна защита и подготвен план за реакция може да спаси не само финансови средства, но и репутация.

Разбира се, има сектори, в които рискът все още се подценява. С помощта на нашите брокери и на обучителни инициативи обаче успяваме постепенно да променим това мислене и да изградим култура на превенция и осведоменост.

Киберзастраховането се превърна в задължителен елемент от съвременното управление на риска. Продуктът следва да покрива не само директни финансови загуби от дигитални инциденти, но и последващи разходи за юридическа защита, глоби по GDPR, управление на кризисна комуникация и възстановяване на системи. Сфера, в която ЛЕВ ИНС се доказват като надежден и доверен партньор.