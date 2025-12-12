Време, в което земеделските производители са изправени пред сериозни изисквания за устойчивост, модернизация и финансова ефективност, изборът на подходящи технологии е по-важен от всякога. Европейските програми вече не оценяват целеви инвестиции в техника, а търсят реална трансформация на стопанствата. Как портфолиото на Интерагри България – с утвърдените марки New Holland, KINZE и BEDNAR – помага на фермерите да отговорят на тези изисквания?

По темата разговаряме с г-н Даниел Минев, Изпълнителен директор на Интерагри България и Председател на Управителния съвет на Българската асоциация на търговците на агротехника (БАТА).

Г-н Минев, как се промени ролята на доставчиците на земеделска техника в контекста на новите критерии в приемите по програмите?

Промяната е съществена. Ние вече не сме просто доставчици, а партньори на фермерите в процеса на вземане на решения. Новите критерии не дават точки за „иновативна техника“ сами по себе си. Те измерват ефективност – биологично производство, устойчиви практики, хуманно отношение към животните, финансова устойчивост. А това означава, че машините, които фермерът избира, трябва да му помагат да постигне измерими резултати. Нашата роля е да предоставим точно тези решения.

BEDNAR е сред предпочитаните марки за почвообработка. Как се вписва тя в новите изисквания?

BEDNAR е една от най-силните марки в Европа, когато говорим за ефективно управление на растителните остатъци, механична борба с плевелите и минимални обработки. При биологичното земеделие, което носи най-много точки в програмите, фермерите трябва да разчитат основно на механични методи. Тук машините на BEDNAR – междуредови култиватори, дискови брани, шредери, мулчери – са незаменими. Те дават възможност да се управляват плевелите без химия, да се поддържа структурата на почвата и да се работи ефективно с покривни култури. Освен това техниката е изключително издръжлива и с ниски експлоатационни разходи, което пряко влияе на финансовата устойчивост на стопанството.

Какво отличава KINZE и как тя подпомага стратегически фермерите?

KINZE е символ на прецизна сеитба. В земеделието няма по-важен момент от старта на културите – ако посевът е равномерен, чист и добре оформен, цялата технология върви с лекота. Това важи особено силно за био производителите и за стопанствата, които прилагат no-till или минимална обработка. Технологии като True Rate и True Speed осигуряват до 99% точност при висока скорост на сеитба. Blue Vantage дава пълен контрол на оператора върху всеки параметър. Фермери, които преминаха към KINZE, отчитат до 35% повече засети площи за ден и 1–1.5% ръст в добива, благодарение на равномерното поникване. При големи стопанства това означава десетки хиляди левове допълнителен приход. А това пряко влияе върху оценката по критерия за финансова устойчивост, който е ключов в новия прием.

New Holland е най-широката част от портфолиото ви. Какви предимства предлага тя спрямо програмите?

New Holland е марка, която покрива всички направления на модерното земеделие. Тракторите от сериите T5, T6, T7 HD и T8 намаляват разхода на гориво, увеличават ефективността и разширяват възможностите на фермерите, благодарение на PLM технологии, ISOBUS и RTK водене. Телескопичните товарачи на марката са ключово решение за животновъдните стопанства, които се трансформират към хуманно отношение – много повече работа, но с техника, която намалява нуждата от работници и повишава безопасността и хигиената. Зърнокомбайните CR и CX осигуряват ниски загуби, висока производителност и оптимална работа в кратките агротехнически прозорци – фактори, които пряко повлияват приходите и устойчивостта на стопанството.

Каква е вашата стратегическа цел в този прием?

Да бъдем партньор, който мисли в перспектива. Фермерът днес трябва да взема решения, които влияят на неговата ефективност за години напред. Нашата цел е да му предложим решения – не просто машини – които правят стопанството му по-рентабилно, по-конкурентоспособно и устойчиво. Това включва техника, сервиз, обучение, прецизно земеделие и подкрепа при прехода към минимални обработки, CarbonSafe практики и био сертификация. Бъдещето е в технологиите, но още повече – в умното им прилагане. Ние сме тук, за да помогнем именно в това.

