Погледите на медицинската общност са съсредоточени в специален триизмерен колаген. Заради своя необикновен механизъм на въздействие той е най-обещаващото неоперативно средство за премахване на дискомфорта в ставите. Иновативната разработка, която у нас носи името Collanol (Коланол), повлиява двата ключови аспекта от проблема и осигурява нормален живот на потърпевшите.

Обновяване на ставния хрущял

Специалното вещество стимулира организма да възобнови естественото производство на колаген тип II. Той е градежен елемент на ставния хрущял, а тялото го закарва в увредените участъци. Ефикасността на 3D колагена е потвърдена от редица клинични проучвания, а в практиката резултатите са дори още по-добри. Потърпевшите съобщават за значително подобрение в подвижността и бързо връщане към нормалното ежедневие.

По-бързо възстановяване

Използваната за производството на продукта технология DUOCAP™, позволява всяка съставка да отиде точно там, където трябва да помогне. Таргетираното насочване съкращава времето, необходимо на веществата да се задействат, което значително ускорява процеса на възстановяване. Нещо повече – всички необходими вещества са събрани на едно място, така че само 1 капсула Collanol на ден е достатъчна, за да бъде постигнат желаният резултат.

Можете да откриете Collanol в най-близката аптека до вас.

Collanol е хранителна добавка, регистрирана в България с Рег. № БАБХ Т221119942 / 25.03.2019. Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене! Да не се превишава препоръчваната дневна доза! Да се съхранява на място, недостъпно за малки деца!

