Община Добрич, в партньорство с общините Добричка и Крушари, започва изпълнението на проект за разширение и надграждане на система за разделно събиране и компостиране на биоразградимите отпадъци. Основната цел е да се намали количеството депонирани битови отпадъци и да се увеличи рециклирането на биоразградимите отпадъци чрез надграждане на съществуващата компостираща инсталация и въвеждане на нова технология.

Общият размер на инвестицията е над 10,45 млн. лв., като 6,97 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ, осигурена от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС).

Проектът предвижда разширяване и модернизиране на съществуващата компостираща инсталация, разположена на площадката на Регионалното депо за битови отпадъци в землището на с. Стожер. С новата технология – закрит аеробен способ – ще се обработват разделно събрани хранителни, градински, дървесни, хартиени и картонени отпадъци, като ще се произвежда висококачествен компост.

Капацитетът на модернизираната инсталация е 14 817 тона отпадъци годишно. За целта ще бъдат осигурени необходимите съдове и техника, които ще позволят въвеждането на системата за разделно събиране във всички населени места на трите общини и транспортирането на отпадъците до инсталацията.

Социално-икономическите ефекти от проекта ще се изразят в по-чиста околна среда и по-здравословни условия на живот за жителите на трите общини. Чрез ограничаване на количествата депонирани отпадъци и намаляване на съпътстващите вредни емисии ще се постигне осезаемо подобрение в управлението на ресурсите. Инвестицията ще даде възможност отпадъкът да бъде използван като ценен суровинен ресурс – компост, като по този начин ще се подкрепи изпълнението на националните и европейските цели за разделно събиране и рециклиране до 2030 г.

Проектът е част от процедура „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци“, приоритет „Отпадъци“ на ПОС 2021-2027 г.

Срокът за изпълнение на дейностите е 18 месеца.

Редактор: Ралица Атанасова