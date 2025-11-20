Календар на доброто започва да отброява дните до празниците, като разказва за грижата от хора за хора. Инициативата „Коледните чудеса на България“ събира добрите дела на над 90 граждански организации от цялата страна в общ празничен календар.

Какво е да носиш някого към върха на планината, за да може заедно да видите залеза, разказва стажант репортерът на NOVA Тони Христова.

40 човека, обединени от една мисъл, че сме толкова силни, колкото е най-слабият сред нас. Доброволци, събрали се да изкачат планината заедно с четирима, за които досега това е било една невъзможна мечта.

Гергана Дойчинова е двигателят зад фондация „Ела и ти“. Хора, които вярват, че няма непокорими върхове тогава, когато се грижим един за друг.

„Посланието на всичко това,което правя, е да събудя тази толерантност в хората, която днес за съжаление виждаме, че заема едни много ниски нива. Ние градим мостове между човешките сърца във време, в което става точно обратното”, споделя тя.

Изкачването до Боянското езеро е първата от много каузи, които се отключват всеки ден до 20 декември в празничния календар „Коледните чудеса на България“ на chudesata.bg.



„Събрахме чудесата в този адвент календар, който всеки ден отключва по малко надежда , за това че доброто съществува и че то се случва тогава, когато сме заедно. Не само преди Коледа, а 365 дни в годината”, споделя Ивета Шилигарова.

Всяка една от каузите на гражданските организации е там, за да ни покаже, че чудесата не се чакат. Те се случват, когато ги правим заедно. И променят всички.



„Спомням си за един доброволец, който ми каза: „Боже, аз до този момент не съм си давал сметка от колко неща имат нужда хората с увреждания, а колко лесно аз получавам всичко това”, казва още Гергана.

Коледните чудеса не са магия. Те са хората, които правят малки стъпки към следващата голяма промяна.

Редактор: Цветина Петрова