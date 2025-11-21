„Възраждане” ще сезира Конституционния съд за текстове в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Това обяви в кулоарите на парламента Костадин Костадинов. В подкрепа на идеята са се подписали 51 депутати от „Възраждане”, от МЕЧ и няколко от „Величие”.

Костадинов каза, че въпросните текстове са „опит на българската държава, в лицето на ГЕРБ и на ДПС, да завземе частната собственост в „Нефтохим”.

„Едно от основните права, които Конституцията дава на всеки един български гражданин, е да има неприкосновена частна собственост”, каза Костадинов. „Ако този закон бъде използван в цялата си сила и строгост, това ще доведе до огромни щети за българската държава, защото „Лукойл“ ще заведе съдебни дела — не дело, а дела. Тук не говорим само за една компания — няколко са тези, които оперират в България, и всяка една от тях ще претендира за огромни щети в размер на милиарди левове”, каза Костадинов.

Той изрази надежда за Конституционният съд да излезе с решение максимално бързо. Искането ще бъде внесено днес от депутатите народни представители от Комисията по енергетика — Искра Михайлова, Даниел Проданов и Йордан Тодоров.

