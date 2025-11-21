Националната здравно осигурителна каса предупреждава за фалшиви съобщения, изпращани от името на институцията. Граждани, получили SMS от името на Касата, изпратили сигнали. Това съобщиха от Касата в профила си във Facebook. Съобщенията „информират“ за готовност на НЗОК за възстановяване на средства.

„Това са пиратски съобщения, обикновено изискващи конкретно действие на потребителя, при което се задейства кибератака към неговото устройство”, предупреждават от НЗОК.

От Касата не изпращат съобщения на гражданите със съдържание за дължими средства или суми за възстановяване, както и такива, отнасящи се до техния здравноосигурителен статус и друга персонална информация.

НЗОК уведомява пациентите чрез съобщения единствено за статуса на техните протоколи, с които се предписват лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК, както и за издадени протоколи и заявления за отпускане на помощни средства и ремонти, и за издадените от НЗОК/РЗОК одобрения по постъпилите заявления.

Редактор: Дарина Методиева