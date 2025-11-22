Какво е общото между „Бийтълс“ и българската фолклорна музика? Оказва се – много повече, отколкото сме си представяли. Синът на легендарния Джордж Харисън от "Бийтълс" – Дхани Харисън признава, че българските гласове са променили начина, по който усеща музиката още като дете. А днес той участва в проект с български музиканти и артисти. В албума Ascending Into Silence звучат камерният хор "Нови български гласове" с диригент проф. д-р Георги Петков, музикалните продуценти Иван Шопов, Кармен Ризо и самият Дхани Харисън.



"Ние си колаборираме с „Нови български гласове”, които са едни от най-прекрасните групи, с които съм работил. Истински се надявам, че ще албумът ще ви хареса", споделя Дхани Харисън.

"Исках да направя албум с български гласове, който да е колаборация с международен артист. И така, запознавайки се с Кармен Ризо ,преди много години в Казахстан на един фестивал, се сетих, че мога да му се обадя на него да го поканя в такава колаборация. По препоръка на Теодосий Спасов, стигнахме до Георги Петков и "Нови български гласове". В процеса Кармен работеше с Дхани Харисън по друг техен проект. И му беше разказал за тази идея. И Дхани, чувайки възможността да се включи в проект с български гласове, много ентусиазирано помоли дали може да бъде част от проекта", разказва музикалният продуцент Иван Шопов.

Във Facebook пост Дхани Харисън пише, че като малък, когато чул български хор за първи път, това е променило начина, по който усещал музиката завинаги. Разказва, че баща му е бил огромен фен на „Мистерията на българските гласове”, а 35 години по-късно Дхани свири заедно с „Новите български гласове”.

Иван Шопов споделя, че да работиш с Дхани Харисън е мистериозно преживяване. "Той е изключително потаен човек, не е толкова общителен. Аз единствено съм си говорил по телефона, по видео и сме обсъждали на някакви детайли. И се надяваме сега, след премиерата на албума, да можем да се срещнем и да представим албума ни в Лондон", казва още той.

Хорът „Нови български гласове” през 2018 г. печели "Латино Грами".

"Това са наши ученички и студентки по народно пеене. Имам предвид главно на моята съпруга Нелка Петкова. Те от малки се научиха да пазят българския стил. Идеята на Иван беше да направи с модерни аранжименти песни, които аз съм правил. Впоследствие се роди и идеята да има малко църковна музика. И се получи нещо много силно, много силно", разказва проф. д-р Георги Петков, композитор, диригент, преподавател в НБУ.



"Всичко това се постига с много репетиции, с много труд. Има значение хармонията, има значение начинът по който се изпълнява. Искам да благодаря специално на д-р Милен Врабевски, който ни предостави своето студио безвъзмездно, където записвахме. Представяме в този албум една любима песен на майката на Дхани Харисън, "Калиманку Денку", която тя знае от „Трио българка”, от Янка Рупкина, сега в изпълнение на нашата солистка Мария Александрова", допълва Петков.

"Ascending into silence на български се превежда като "Да се потопиш в тишина". Това е име, което Кармен Ризо предложи. И е прочит за по-дълбокото, за по-интровертното преживяване на албума", споделя Шопов.

Кармен Ризо е музикален продуцент работил със световни звезди като Майкъл Джексън, Колдплей, Тиесто и много други. Номиниран е два пъти за "Грами".

"Когато аз и Иван стартирахме това приключение с Дхани Харисън, не сме си мислили, че хората ще го харесат толкова много. Огромно благодаря на Георги и невероятните певци, които участваха, както и на Давиде Роси, който направи струнните аранжименти и Филип, който засне видеото. Надявам се всички да се наслаждават на албума, толкова колкото и аз", разказва Кармен Ризо.

"На 17 януари ще се случи за първи път съвместен концерт. Ще е преживяване в спейшъл аудио пространство. Тоест залата ще бъде оборудвана с много тонколони и звукът ще бъде от всички посоки. Това е нещо, което за първи път се прави в България", обяви Иван Шопов.

Повече гледайте във видеото.