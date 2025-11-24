-
28-те точки от американския план са намалени до 19
-
Любомир Кючуков: Украйна е изправена пред избора между лош мир и по-лош мир
-
Пеевски: Ще атакуваме в съда решението за двойно увеличение на таксите за паркиране в София
-
Йотова: Рано е да отговоря дали бих се впуснала в президентската надпревара
-
Надежда Нейнски: Предложеният план за мир от 28 точки е шокиращ. Украйна де факто капитулира
-
България - на крачка от първия си бюджет в евро
Част от данъците ще се прехвърлят към бюджета на спортното министерство, спортни клубове и федерации
Късно тази вечер стана ясна промяна, която част от управляващите предлагат между двете четения на бюджета. Тя предвижда Българският спортен тотализатор да може да бъде даван на концесия. Предложението е внесено и подписано от представители на ГЕРБ, БСП и „ДПС - Ново начало”. В него се предвижда концесионер на ТОТО-то да може да бъде местно юридическо лице или чуждестранно, което упражнява стопанска дейност с регистрация в страната.
Вносителите посочват, че части от данъците на концесионера ще се прехвърлят към бюджета на спортното министерство, спортни клубове и федерации. Подобни практики има в Германия, Гърция, Италия и Малта.
Редактор: Ина Григорова
Последвайте ни