Късно тази вечер стана ясна промяна, която част от управляващите предлагат между двете четения на бюджета. Тя предвижда Българският спортен тотализатор да може да бъде даван на концесия. Предложението е внесено и подписано от представители на ГЕРБ, БСП и „ДПС - Ново начало”. В него се предвижда концесионер на ТОТО-то да може да бъде местно юридическо лице или чуждестранно, което упражнява стопанска дейност с регистрация в страната.

Вносителите посочват, че части от данъците на концесионера ще се прехвърлят към бюджета на спортното министерство, спортни клубове и федерации. Подобни практики има в Германия, Гърция, Италия и Малта.

