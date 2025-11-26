Предложението Българският спортен тотализатор да бъде даден на концесия влезе в дневния ред на Народното събрание и предизвика остри политически реакции. Управляващите заявиха категорично, че са поставени три задължителни условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да се случи концесията.

Задължителните условия:

⇒Да бъде отдаден на концесия на голям международен лотариен оператор.

⇒Бюджетът да бъде увеличен двойно – на 240 млн. лв.

⇒Всички работни места да бъдат запазени.

Българският спортен тотализатор остава държавен, подчертаха от вносителите. Опозицията обаче остро критикува предложението.

Спортният министър за концесията на тотото: Целта е привличане на международни лотарийни компании

В последните 10 месеца Министерството на спорта е направило анализ на дейността на Българския спортен тотализатор, обяви Иван Пешев.

„44 милиарда лева е оборотът на хазартния бизнес в България. 2 милиарда са печалбите. А тотото генерира едва 70 милиона. Затова с колегите от Съвета за съвместно управление предприехме тази стъпка“.

Вносителите ГЕРБ, БСП и "ДПС-Ново начало" увериха, че тотото ще бъде отдадено на концесия само при условие, че бъдат изпълнени три точки.

Депутатът от „БСП - Обединена левица“ Драгомир Стойнев разясни в детайли критериите:

„Първото е - голям оператор с нужния опит и с нужния оборот. Второто условие - концесионното възнаграждение да бъде минимум два пъти по-голямо от сегашното. И третото е - всички работни места да бъдат запазени“.

Тезата, че държавата не се справя с управлението, беше подкрепена и от Делян Добрев от ГЕРБ–СДС:

„Държавата е доказала, че не е добър стопанин. Не може частният сектор да прави 2 милиарда, а тотото - 70 млн. Имаме съмнение за лобизъм за частните оператори от опозицията“.

""Има такъв народ" ще подкрепят вероятно, просто при подписването казаха, че не са информирани в детайли. Подготвяше се нарочно изменение в закона за хазарта, но когато обсъждахме закона за бюджета и търсехме допълнителни приходи, тогава се реши“, коментира Йордан Цонев, "ДПС-Ново начало".

Спортният тотализатор няма да бъде даден на концесия, ако не бъдат изпълнени трите условия, подчерта и лидерът на ГЕРБ.

„Аз мога само да гарантирам, че ако не е така, както казвам, ГЕРБ ще се оттегли. И аз съм сигурен, че и другите ще се оттеглят и няма да се направят“.

Опозицията обаче видя други намерения на правителството за това тотото да бъде отдадено на концесия.

Ивайло Мирчев от ПП–ДБ беше остър в коментара си:

„Тотото е бащиния на Пеевски, оттам е тръгнал, цялото семейство оттам е тръгнало, очевидно иска да си го вземе. Тотото в момента си има монопол и е ясна каква е схемата. Харизва се държавното тото на един частен оператор, който ще има монопол, ще може да си прави каквото си иска“.

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов също предупреди за рисковете:

„Ако бъде дадено на концесия, на практика ще се отвори врата, не врата, а направо портал за всички останали частни оператори на хазартен бизнес“.