От 1 декември 2025 г. парламентът няма да използва зоната за охрана, обособена на площад „Св. Александър Невски“ към историческата сграда на Народното събрание. Това стана ясно от писмо на председателя на Народното събрание Рая Назарян до министъра на вътрешните работи Даниел Митов.

Зоната за охрана около сградата на Народното събрание на пл. „Народно събрание“ № 2 е съгласувана с Министерството на вътрешните работи в изпълнение на разпоредби от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

До решението се стигна, след като по-рано днес Рая Назарян постави въпроса за обсъждане по време на заседанието на Председателския съвет на парламента. Тя отбеляза, че цялата дейност на народните представители и администрацията на законодателната институция вече е съсредоточена в сградата на пл. „Княз Александър Първи“. По темата бяха представени различни мнения от ръководствата на всички парламентарни групи.

Председателят на парламента е на мнение, че пространството, което Народното събрание няма да използва, би било добре да бъде предназначено за пешеходна зона около храм-паметника „Св. Александър Невски“.

