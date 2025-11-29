Жителите на странджанското село Долно Ябълково събират средства за изграждане на символ на селото си.

Те планират да се постави скулптура на ябълка, която да носи името на населеното място и да бъде обединител на хората, свързани с древното селище. Тя е изработена от мрамор и е дело на бургаският творец Атанас Стоянов.

Идеята е на кметския наместник, а скулптурата вече е готова, но за да бъде поставена са необходими все още средства

Село Долно Ябълково се намира в Странджа на 7 км от границата с Турция, на 30 км от общинския център Средец. Символът, за който местните събират средства и който ще бъде поставен в центъра на селото, ще бъде във формата на отрязана ябълка. Изборът не е случаен.

“Горно, Долно ябълково не са си сменяли смисъла на името - ябълка. 35 години след основаването на Българската държава, в договор между Византия и България за определяне на границите, са споменати нашите села. В тях пише “границата минава през Дебелт, през Милионите”. Това на гръцки значи Ябълките. А след това преминават в Алманли, защото сме били под турско робство”, сподели Атанаска Цветкова - кметски наместник.

В момента в селото живеят постоянно 15 души, но историята разказва, че в миналото е било голям общински център.

”На мен са ми казвали възрастните хора,че на площада 8 реда хоро се навивало, за да играят на празниците. Площадът ни е сравнително по-голям от много други села. Не знам, кои са другите села, които са навлизали в селото през 1928 г., но тогава селяните са наброявали 3150”, разказа Цветкова.

И за да се запази историята, а младите хора да не късат връзката с корените си, постоянно живеещите в селото са прегърнали идеята за поставянето на паметник символ на селото. Той ще бъде изработен от мрамор, а за да се плати изработката и монтажа му са необходими над 4 хил лева, които местните към момента нямат. Затова са разкрили дарителска сметка.

“Ще остане спомен и за нашите деца. Някога да се сетят ,че е имало такова село, защото в България селата едно по едно умират. Пък като дойдат тук, ще се сетят, че е съществувало такова село с тази ябълка”, смята Цветкова.

”Няма лошо. В крайна сметка не всеки кмет трябва да се задоволи с това да премести бюрото на другата стена. Нека да има нещо направено. Мисля си, че такива инициативи би трябвало да сплотяват хората”, сподели Антоанета Мизийска, която е пенсиониран учител по математика.

А местните вече имат опит в реализирането на каузи за сплотяване. Една от тях е ремонтът на местната църква, построена през 1892 година. Миналата пролет с голям концерт събрали пари за ремонта й

“Благодарение на местните хора е запазена църквата. Много са малко в Странджа църквите, които са запазени. Има много разрушени и в момента се правят нови. От общината дадоха 2000 лв. за църквата. А ние събрахме над 5000 лв., след което църквата в Сливен отпусна още 10 000 лв. и я направиха”, обясни Цветкова.

Ако искате да дарите, може да го направите чрез следните данни:

Титуляр: ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Банка: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД (Postbank)

IBAN: BG42BPBI79378487448844

BIC: BPBIBGSF

Вид плащане: 445100

ВАЖНО: В основанието за плащане ЗАДЪЛЖИТЕЛНО напишете: "Дарение за скулптура в с. Долно Ябълково".