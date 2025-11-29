-
Как се възпитават едни от най-умните деца на света?
-
Поройните дъждове отнесоха реколтата в Югозападна България
-
Дъждовен уикенд с валежи в събота
-
Георги Динев: Към този момент няма опасност от преливащи реки и компрометирани стени на язовири
-
Благомир Коцев на свобода: Благодаря на хората, които подкрепиха своя легитимен избор
-
Втори ден: Бедствено положение в Югозападна България заради проливните дъждове
Скулптурата ще бъде във формата на отрязана ябълка
Жителите на странджанското село Долно Ябълково събират средства за изграждане на символ на селото си.
Те планират да се постави скулптура на ябълка, която да носи името на населеното място и да бъде обединител на хората, свързани с древното селище. Тя е изработена от мрамор и е дело на бургаският творец Атанас Стоянов.
Идеята е на кметския наместник, а скулптурата вече е готова, но за да бъде поставена са необходими все още средства
Село Долно Ябълково се намира в Странджа на 7 км от границата с Турция, на 30 км от общинския център Средец. Символът, за който местните събират средства и който ще бъде поставен в центъра на селото, ще бъде във формата на отрязана ябълка. Изборът не е случаен.
Чужденци изрисуваха ликовете на Ботев и Левски върху пясъка на плаж в Бургас (СНИМКИ+ВИДЕО)
“Горно, Долно ябълково не са си сменяли смисъла на името - ябълка. 35 години след основаването на Българската държава, в договор между Византия и България за определяне на границите, са споменати нашите села. В тях пише “границата минава през Дебелт, през Милионите”. Това на гръцки значи Ябълките. А след това преминават в Алманли, защото сме били под турско робство”, сподели Атанаска Цветкова - кметски наместник.
В момента в селото живеят постоянно 15 души, но историята разказва, че в миналото е било голям общински център.
”На мен са ми казвали възрастните хора,че на площада 8 реда хоро се навивало, за да играят на празниците. Площадът ни е сравнително по-голям от много други села. Не знам, кои са другите села, които са навлизали в селото през 1928 г., но тогава селяните са наброявали 3150”, разказа Цветкова.
И за да се запази историята, а младите хора да не късат връзката с корените си, постоянно живеещите в селото са прегърнали идеята за поставянето на паметник символ на селото. Той ще бъде изработен от мрамор, а за да се плати изработката и монтажа му са необходими над 4 хил лева, които местните към момента нямат. Затова са разкрили дарителска сметка.
Откриха паметник на Захарий Стоянов в София
“Ще остане спомен и за нашите деца. Някога да се сетят ,че е имало такова село, защото в България селата едно по едно умират. Пък като дойдат тук, ще се сетят, че е съществувало такова село с тази ябълка”, смята Цветкова.
”Няма лошо. В крайна сметка не всеки кмет трябва да се задоволи с това да премести бюрото на другата стена. Нека да има нещо направено. Мисля си, че такива инициативи би трябвало да сплотяват хората”, сподели Антоанета Мизийска, която е пенсиониран учител по математика.
А местните вече имат опит в реализирането на каузи за сплотяване. Една от тях е ремонтът на местната църква, построена през 1892 година. Миналата пролет с голям концерт събрали пари за ремонта й
“Благодарение на местните хора е запазена църквата. Много са малко в Странджа църквите, които са запазени. Има много разрушени и в момента се правят нови. От общината дадоха 2000 лв. за църквата. А ние събрахме над 5000 лв., след което църквата в Сливен отпусна още 10 000 лв. и я направиха”, обясни Цветкова.
Ако искате да дарите, може да го направите чрез следните данни:
Титуляр: ОБЩИНА СРЕДЕЦ
Банка: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД (Postbank)
IBAN: BG42BPBI79378487448844
BIC: BPBIBGSF
Вид плащане: 445100
ВАЖНО: В основанието за плащане ЗАДЪЛЖИТЕЛНО напишете: "Дарение за скулптура в с. Долно Ябълково".
Последвайте ни