В епоха на фабрични обувки и бърза мода, в град Пещера има едно училище, което пази занаят, почти изчезнал от картата на България. Тук е единственото място у нас, където децата още учат обущарство – занаят, който десетилетия е бил животът и гордостта на града. Днес той е на ръба да изчезне.

Има обаче ученици, които продължават да вярват, че ръчната изработка има смисъл. Обединено училище „Любен Каравелов“ е мястото, където учат последните млади обущари. Традиция, започнала още през 70-те години, днес е изправена пред риск да бъде закрита.

В теорията на производството на обувките учениците учат целия процес, преди да стигнат до работилницата. А когато урокът свърши, започва практиката — там, където всяка дума се превръща в действие. В работилницата ги очаква учителят, който превръща всеки детайл в знание — повече от двадесет и пет години. Тук децата учат не само да създават обувки, но и да им дават втори живот. Паралелката обаче оцелява едва-едва.

„Паралелката запазихме от 1978 г. до днес, като вече имаме по половина паралелка обущари и другата половина заварчици. Но се опасявам, че тази специалност ще бъде скоро закрита, тъй като учениците по новите държавни образователни изисквания трябва да имат алтернатива да продължат в училище с втора степен на обучение. А такова няма нито в града, нито в областта”, обясни Величка Василева, директор на ОУ „Любен Каравелов”.



„Нашата цел е да подготвяме млади хора, които след завършването си да намерят реализация. Ние имаме договорни отношения с обувните фирми, където провеждаме практическото обучение и те още от сега заявяват, че търсят работници. И съм сигурна, че ученици, които желаят да научат професията, има къде да се реализират”, обясни още Василева.

