Пиарът на „Продължаваме промяната“ Найо Тицин разпространи късно снощи видео, в което лидерът на партията Асен Василев се качва на сцената в музикален клуб и казва: „Кой разпореди това безобразие?!“. Малко след това бендът подема репликата му и я вплита в изпълнението си, предава „24 часа" .

Поводът за възмущението на Василев беше случка от миналата сряда, когато по време на парламентарната почивка беше свикано извънредно заседание на бюджетната комисия – два часа преди редовното, за да бъдат набързо приети на второ четене бюджетът на НЗОК и този на НОИ. Асен Василев провали опита на председателя на комисията Делян Добрев и на Йордан Цонев от „ДПС-Ново начало”, като упорито повтаряше: „Кой разпореди това безобразие?!“ и „Няма да стане по този начин!“. В един момент депутатът от ДПС-НН Байрам Байрам се опита да му издърпа микрофона.

В крайна сметка комисията започна работа в редовното време. Паралелно с това на Ларгото тръгна протестът, организиран от ПП. На другата сутрин Бойко Борисов каза, че изтегля бюджета от парламента, но в петък се оказа, че нямал това предвид, а че настоящият бюджет ще се преработи. Това предизвика нов гняв и ПП и ДБ свикаха нов протест в понеделник, 1 декември. Борисов се опита да успокои положението, като каза, че в крайна сметка какво ще се случи с бюджета ще се реши във вторник.

Редактор: Ина Григорова