Блокада на заседанието на бюджетната комисия в парламента. Депутати от "Продължаваме Промяната" не позволиха на членовете ѝ да обсъдят и гласуват на второ четене план-сметките на НЗОК и общественото осигуряване. Според сайта на Народното събрание обект на обсъждане ще бъде и държавната план-сметка.

Опозицията обвини управляващите, че искат да гласуват бюджетите на второ четене в почивката на пленарното заседание.

Снимка: БТА

На второ четене: Бюджетите на НЗОК и ДОО влязоха в ресорната комисия. ПП блокира работата ѝ

Лидерът на ПП Асен Василев поведе народните представители от ПП-ДБ, които блокираха дейността на комисията. С думите "няма да стане по този начин тази комисия, тук се разпореждаме с парите на българските граждани", той се зарече да не позволи гласуване на бюджетите. "Комисията трябва да се свика по надлежния ред", каза още Василев.

Председателят на комисията - депутатът от ГЕРБ Делян Добрев, заяви, че комисията е законна и няма да позволи на "един развилнял се народен представител" да я блокира. Освен това се зарече да викне лекар.

Снимка: БТА

Бяха разменени поредица от остри реплики между представители на управляващите и на опозицията. Беше проведено и гласуване за това дали да бъде спряно или продължено заседанието. Предложението за прекратяване беше отхвърлено.

Йордан Цонев от "ДПС-Ново начало" отговори на Василев по следния начин: "Не ни е страх от нищо, започваме да работим! Виновни, че заседанието беше изтеглено по-рано сте вие. Оставете ни да работим. Вас този панаир няма да ви направи по-голям лидер".

Снимка: БТА

Бюджетът - между предложенията и протестите (ОБЗОР)

Напрежението достигна връхната си точка, когато в опит да освободи заседанието от блокадата, депутатът от "ДПС-Ново начало" Байрам Байрам дръпна микрофоните на Асен Василев и Венко Сабрутев.

Снимка: БТА

Впоследствие Мартин Димитров от ПП-ДБ предложи почивка, която беше подложена на гласуване от Делян Добрев, но предложението беше отхвърлено. Асен Василев репликира, че почивките не се подлагат на гласуване, а се дават, като Добрев отвърна, че това важи за пленарната зала.

На свой ред Венко Сабрутев от ПП-ДБ обвини управляващите, че се страхуват от електрората и протестиращите срещу план-сметката, на което Добрев отвърна, че е предложено да се започне със заседанието на Комисията по финанси, защото в пленарната зала са взимани чести почивки с цел протакане на бюджетната процедура.

Ивайло Мирчев коментира в пост във Facebook, че всички полицейски отпуски са спешно отменени, а служителите - привикани пред парламента по-късно днес.

"Въоръжено НСО бе в залата", коментира още той.

"Tвърденията, разпространявани от народен представител от ПГ на ПП ДБ, за прекратени отпуски на полицейски служители - kатегорично не отговарят на истината. МВР и всичките му териториални структури действат в условията на напълно нормален работен режим. Твърденията за всичко друго са лъжа". Това ясно от позиция на МВР до медиите във връзка с твърденията на депутата.