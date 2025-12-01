Тази седмица се очаква управляващите да направят опит да рестартират бюджетната процедура и да продължат с приемането на план-сметките за 2026 година. Миналата седмица протести и недоволство на различни съсловия доведоха до решение бюджетът да бъде поставен на пауза.

Последваха две срещи между управляващите с работодатели и синдикати, на които се постигна съгласие за търсене на "златното сечение" по думите на премиера Росен Желязков.

Оттеглят Бюджет 2026, социалните партньори започнаха нови разговори с властта

Очаква се на 2 декември, когато ще има още една среща във формат "четиристранка" да бъдат обявени официално новите параметри, по които е постигнато съгласие. След това в Бюджетната комисия на парламента ще бъде внесен доклад, който да позволи преразглеждането на второ четене на план-сметките на НЗОК и ДОО и нови поправки по централния бюджет на държавата.

