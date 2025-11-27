Правителството оттегля Бюджет 2026, а социалните партньори - работодателски организации и синдикати, започнаха нови разговори с властта. Техни представители бяха на среща в централата на ГЕРБ.

В такъв случай правилникът повелява гласуване на Народното събрание. Вносителят на законопроекта може да го оттегли до започване на първото гласуване, а след това – само с решение на парламента.

"Нека опозицията да прояви разум, ще седнем на масата на разговорите, ще опитаме да възстановим диалога със синдикати и работодатели, за да постигнем макроикономически параметри на бюджета, удовлетворяващи бизнеса и обществото. Правителството ще поиска кредит на доверие от социалните партньори, за да направим бюджетната процедура прозрачна и удовлетворителна на всички". Това призова на брифинг премиерът Росен Желязков.

"Има натрупано социално напрежение. Считаме снощния протест за израз на спонтанна реакция в обществото по отношение на определени процеси, включително и бюджетната процедура. Ще поставим интересите на гражданите над политическите разбирания за това как се налага политическа воля. Напрежението се натрупа от нарушения социален диалог. Поздравявам полицията, че не допусна ескалация на напрежението на снощния протест. Търсенето на политическа конфронтация в момента е голямо по оста "за" и "против" европейския избор на България", допълни той.

"Няма да допуснем да влезем в политическа спирала на несигурност и нестабилност в навечерието на влизането на България в еврозоната. Процесът ще бъде прозрачен, ясен, неотменим и с увереност, че страната се управлява умело", каза още Желязков.

Няколко часа по-късно стана ясно, че диалогът между работодатели и синдикати е възстановен. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи, че в петък в Министерството на финансите започват срещи, на които ще бъдат изгладени всички детайли. "Държавата застава зад всеки български гражданин. Около това се обединихме на среща в Централата на ГЕРБ с министъра на финансите Теменужка Петкова, вицепремиера и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, председателя на комисията по бюджет и финанси Делян Добрев, бившия финансов министър Владислав Горанов, както и работодателите от КРИБ и БСК, представени от Кирил Домусчиев и Добри Митрев. Присъстваха и двата национални синдиката КТ “Подкрепа“ и КНСБ, представени от Димитър Манолов и Любослав Костов", написа Борисов.

По думите му работните групи и НСТС също ще бъдат възстановени. В обсъжданията по Бюджет 2026 ще участват представители и на четирите партии, които подкрепят правителството.

А сутринта новината за изтеглянето на бюджета анонсира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той е разпоредил проектът да бъде оттеглен и върнат за преразглеждане.

"Казах, че бюджетът за 2026 г. не ми харесва, затова призовах премиера той да бъде изтеглен. Събрах сутринта подкрепящите партии в Съвета за съвместно управление и премиера, за да го обсъдим. Докато не се възстанови диалогът с Тристранката и всички не се разберат как ще се управлява в следващите години, ще се работи със стария бюджет. Аз съм работил десетилетия наред в диалог с НСТС. Сегашният бюджет е с 3% дефицит, така че няма никакъв проблем. Дори един човек да протестира, се опитвам да чуя какво казва. В някои от исканията за промени в бюджета има логика и разум", коментира Борисов.

Протестиращи срещу Бюджет 2026 блокираха движението в "Триъгълника на властта" (ВИДЕО+СНИМКИ)

Припомняме, че в сряда ресорната парламентарна комисия прие на второ четене план-сметките на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване. Очакваше се днес да бъде обсъден и проектът на държавен бюджет за 2026 г. - първият в новата за страната ни евровалута.

На 20 ноември бюджетите бяха приети на първо четене. Срокът за предложения за поправки беше съкратен от 7 на 4 дни. Параметрите в бюджета на НОИ бяха повод работодателите два пъти да откажат да присъстват на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. А на 21 ноември депутатите приеха на първо четене бюджета за 2026 г. след 5 часа в пленарната зала.

В план-сметката се предвиждаше приходите да са 51,4 млрд. евро, а разходите - 55,09 млрд. евро. Очакваше се дефицитът да е 3%, а минималната работна заплата да стане 620 евро. С 2% се увеличаваше вноската за пенсии, а данъкът върху дивидента се качваше от 5 на 10 на сто. „За” гласуваха 131 депутати - от партиите в правителството, „ДПС-Ново начало" и четирима независими. Против бяха 87 - от ПП-ДБ, „Възраждане”, АПС и МЕЧ. Депутатите от „Величие” не бяха в залата. Срокът за предложения за поправки беше съкратен от 7 на 3 дни.

Народните представители имаха срок до понеделник вечерта, за да внесат предложения за промени преди окончателното гледане на сметката за държавната хазна.

Параметрите в бюджета предизвикаха масово недоволство, което изкара хиляди на протест в центъра на София в сряда вечер.