БСП ще преосмисли участието си в управлението, ако социалните политики, заложени в бюджета за догодина, не бъдат изпълнени. Това обяви вицепремиерът Атанас Зафиров на брифинг в четвъртък. Според него оттеглянето на бюджета застрашава доходите на хората и стабилността на държавата по време на прехода към еврото.

Той предупреди, че пълното оттегляне на държавния бюджет би поставило под въпрос планираните увеличения на заплатите, майчинството и пенсиите, средствата за младите лекари, финансирането за общините и редица социални плащания. „Всички социални придобивки, за които се договорихме и вече бяха заложени в бюджета, ще бъдат зачеркнати“, подчерта Зафиров.

„Бюджетът не е изтеглен, а процедурата по приемането му беше отложена за 2026 г. Това буди безпокойство, на фона на нуждата от стабилност, предвидимост и защита. Поставя под риск и всички социални политики, заложени в бюджета. Проектобюджет 2026 е най-социалният, правен досега у нас. Той осигурява реално нарастване на доходите, защита на семействата, на работещите бедни и на възрастните хора”, подчерта Зафиров.

„Бюджетът трябва да бъде своеобразен щит в условията на инфлация и несигурност и най-вече – защита за хората в навечерието на влизането на България в еврозоната. Поели сме конкретни ангажименти към българските граждани и именно тяхното изпълнение и стабилизирането на страната бяха причината да участваме в тази формула на управление“, посочи вицепремиерът.

Според него съществува реална заплаха България да влезе в следващата година със старата финансова рамка. Именно затова, смята вицепремиерът, никой не харесва новата. По думите му това би било риск и безотговорност към страната и хората. Атанас Зафиров заяви, че левицата ще участва активно в предстоящите дискусии със синдикатите и работодателите. „Категорично ще защитаваме социалните политики, залегнали в бюджета. Те са нашата червена линия“, каза той.

Председателят на НС на БСП призова работодателските организации да застанат на страната на обикновения човек, а не срещу увеличаването на доходите. „Не може България да има силна икономика, ако работещите остават бедни. Влизането в еврозоната изисква социална защита, а не натиск за замразяване на заплатите“, подчерта вицепремиерът.

Припомняме, че по-рано днес кабинетът реши да оттегли план-сметката за 2026 г., която е и първата в евро за страната ни. Работодателските организации и синдикатите седнаха отново на масата за преговори с властта.