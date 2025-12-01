Бившият говорител на служебните кабинети на Стефан Янев и Гълъб Донев, Антон Кутев, коментира в ефира на „Денят на живо“ предстоящите протести в София и тяхното значение за политическата ситуация в страната.

По думите му протестът „не е само срещу бюджета, а е израз на масовото недоверие към начина, по който се управлява държавата“. Кутев подчерта, че изтеглянето на бюджета няма да намали протестния потенциал, а напротив – може да го увеличи, тъй като хората търсят реални промени и прозрачност в управлението.

„Този протест е на вълна, началото е само сигнал за това, което предстои. Гражданите искат работеща демокрация и законосъобразност, а не мафиотска държава и управление в интерес на отделни лица“, заяви Кутев.

Той критикува опитите на определени политически сили да „яхнат“ протеста за свои цели, подчертавайки, че настоящата вълна на недоволство е широка и включва различни социални групи, а не е свързана с конкретна партия.

Кутев коментира и вътрешнопартийните въпроси в БСП, посочвайки, че партията е разделена и не може да представлява единна алтернатива. „В момента БСП не е фактор, който може да извърши социалните промени, които протестът иска“, каза той.

Бившият говорител призова за обединение на гражданите около принципите на демокрацията и законността. „Всички права и свободи трябва да се извоюват, а не да се дават отгоре. Протестът трябва да доведе до трайни промени, а не само до символични действия“, подчерта Кутев.

Редактор: Дарина Методиева