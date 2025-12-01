Снимка: БТА
-
България ще бъде домакин на първите етапи от Обиколката на Италия през 2026 година
-
134 години ВМА: Болницата отбеляза празника модернизирана и с големи медицински постижения
-
Потребителската кошница поевтиня с един лев за седмица
-
Спортни новини 01.12.2025 - обедна)
-
Търсят изчезналия 25-годишен мъж от Казанлък в Стара планина
-
Шофиране по джанти: Мъж твърди, че е разбил колата си в огромна дупка на главен път
Ще бъдат проверявани лица с профил на агресивни граждани, познати от предишни демонстрации
Създават контролно-пропускателни пунктове на мястото на протеста срещу бюджета, планиран за понеделник вечерта в София, съобщиха от СДВР. На него опозицията и недоволните граждани ще продължат с исканията си за оттегляне на план-сметката.
Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов обяви, че са се появили доста призиви за извършване на хулигански действия по време на демонстрацията. "В тази връзка заявявам, че СДВР е готова да осигури охраната на масовото мероприятие. Ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове, на които ще се проверяват лица с профил на агресивни граждани, познати от предишни протести. Разчитаме на будните граждани, както и на стюардите, наети от организаторите, за установяване на подготовка на противоправни действия", отбеляза той.
Рестарт на Бюджет 2026: Социалните партньори и властта уточняват новите параметри
Николов апелира Столичната община да упражни правомощията си и при ескалация на напрежението да издаде заповед за прекратяване на протеста. "Нямаме нищо против мирно протестиращите. Когато обаче агресивни лица умишлено провокират или унищожават държавно имущество и посягат на колеги, ще бъдат незабавно изведени. Това се случва, когато ни се разреши да прекратим мероприятието", обобщи комисарят.
Припомняме, че през последните дни у нас избухна масово обществено недоволство срещу проекта на държавния бюджет за 2026 г. В столицата - в Триъгълника на властта, се събраха хиляди граждани. Недоволството е провокирано от предвидени в проекта увеличения на социалните осигуровки и данъка върху дивидентите.
Реакцията на властта беше бърза: само дни след демонстрациите правителството обяви, че ще оттегли проектобюджета окончателно. Впоследствие обаче беше обяснено, че само процедурата по приемането е замразена, за да бъдат променени определени параметри.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни